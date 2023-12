Krásné nehty nejsou žádná věda. Známe manuál na perfektní manikúru

Na prvním místě je hygiena. Ruce si důkladně umyjte mýdlem a při té příležitosti si můžete udělat i peeling: smíchejte cukr nebo mořskou sůl s pár kapkami oleje a citronové šťávy. Ruce touto směsí promněte a opláchněte. Tak budou nehty a jejich okolí na manikúru dokonale připravené.

Přestože někdo používá na stříhání nehtů speciální kleštičky, úplně v pořádku to není. Stává se, že při jejich pravidelném používání začnou nehty praskat. Když už máte potřebu nehty stříhat, sáhněte raději po speciálních, ostrých nůžtičkách. V ideálním případě na udržení tvaru nehtů stačí kvalitní pilník. Vyhněte se tenkým papírovým (ty můžete použít jednorázově, třeba při zatržení nehtu), nedoporučují se ani kovové. Jednoznačně nejlepší a nejšetrnější je safírový nebo skleněný pilník.

S kůžičkou opatrně

Nehty upravte do libovolného tvaru, záleží, co se vám líbí: mohou být hranaté, do obloučku či špičaté. Vždy je pilujte jedním směrem. Jen tak jejich strukturu nepoškodíte a zabráníte třepení.

Někdy se může stát… ...že například v důsledku dřívějšího poranění, hormonálních změn nebo nedostatku minerálů se v rohovinové vrstvě nehtů vytvoří jemné rýhy. Ty vám pomůže vyhladit speciální lešticí pilníček. Poté na nehet naneste vrstvu posilovače nehtů v podobě podkladového laku, který nehty vyživí, posílí a vyrovná jejich povrch. To vám zaručí také snadnější aplikaci laku na nehty.

Velmi křehkou částí nehtového okolí je nehtová kůžička, která plní důležitou funkci, a sice chrání nehtové lůžko. Pokud je ale silná, nevypadá to dobře, a tak ji musíme upravit. Nikdy ji však nestříhejte nůžkami na nehty! Při poranění hrozí zánět a poškození nehtového lůžka.

Navíc, čím častěji a nešetrněji se zkracuje, tím silnější pak dorůstá. Před úpravou je třeba kůžičku nejprve změkčit. K mání jsou speciální přípravky, nebo si udělejte domácí lázeň: nahřejte trochu olivového oleje a ponořte do něj konečky prstů. Když je kůžička změklá, jemně ji zatlačte čistou dřevěnou nebo gumovou špachtličkou. Přebytečnou kůžičku můžete velmi opatrně odstranit speciálními kleštičkami.

Nyní jsou vaše nehty připravené k finální úpravě, tedy k nalakování. Na čisté a odmaštěné nehty naneste nejprve podkladový lak, pak dvě vrstvy zvoleného barevného laku a nakonec vrchní, ochranný lak. Nespěchejte, udělejte si na to čas. Každou vrstvu nechte vždy důkladně zaschnout. Při správném postupu a použití kvalitních přípravků by vám měl lak vydržet v dobrém stavu tři až sedm dní. Záleží samozřejmě také na tom, co děláte.