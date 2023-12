Roztočte to s kulmou. Jaké zásady dodržovat a čemu se vyhnout

Tři zlatá pravidla kulmování Volnější konečky působí přirozeněji a méně princeznovsky, nemusíte tedy natáčet až do konce pramínku. Navíc je vhodné střídat směry natáčení. Pro přirozenou vlnu není nutné ani přicvakávat vlasy přezkou, jen je na kulmě přidržíte prsty. Je to však způsob pro zkušenější, pokud nemáte speciální rukavici proti žáru, je lepší vlasy protočit a přezkou přichytit. Vlasy by po kulmování měly aspoň 3 minuty chladnout. Do té doby je nepřehrabujte rukama ani nijak nerozčesávejte, znovu by se natáhly.