Drobné šupinky odumřelé pokožky na hlavě, které se odlupují z důvodu probíhajícího zánětu kůže, to jsou lupy.

Doprovodným příznakem bývá nepříjemné svědění, následné zčervenání pokožky a v případě mastných lupů také zvýšené maštění vlasů. A nejen vlasů, lupy se můžou tvořit i ve vousech či obočí.



Hlavní viník? „Zdivočelé“ kvasinky

Nejčastěji se objevují v období od puberty až do středního věku, a to hlavně u mužů. K tvorbě lupů jsme však náchylnější také během zimních měsíců, kdy je ochranná kožní bariéra oslabená a do pokožky můžou snadněji pronikat dráždivé látky. A jak k takovémuhle nepříjemnému problému člověk vlastně přijde?



Nejčastější příčinou jsou přemnožené kvasinky rodu Malassezia furfur, které se přirozeně nacházejí ve zdravé kůži (právě díky nim se kožní buňky můžou v rámci obnovy vlasové pokožky každé čtyři dny odlupovat).

Ovšem i tady platí, že všeho moc škodí. Pokud množství kvasinek přeroste zdravou mez, stanou se z nich naši nepřátelé. V místě jejich přemnožení dojde ke vzniku zánětu, který se projeví nadměrnou obnovou kůže, což znamená i lupy.

Mýt si vlasy denně, to pokožce nesvědčí

A proč se ty zatracené kvasinky vlastně tolik množí? Odborníci mají hned několik možných vysvětlení. Na vině je často nevhodná, levná a agresivní kosmetika plná dráždivých složek, včetně šamponu, který není vhodný pro každodenní mytí, ale který tímhle způsobem přesto používáme. Prospěšná není ani přílišná péče o vlasy (neustálé česání a ošetřování dalšími přípravky po mytí) či fénování horkým vzduchem, který stimuluje mazové žlázy a tím i další obnovu pokožky.

Svůj podíl na vzniku lupů má také nadměrná psychická zátěž a chronický stres, nevhodná strava plná nasycených tuků, slaných a sladkých jídel, ale i různé zdravotní komplikace, které přímo souvisejí se stavem pokožky (např. cukrovka, neurologická onemocnění, Parkinsonova choroba, seboroická dermatitida), ale samozřejmě i hormonální změny, provázené zvýšeným pocením a produkcí kožního mazu.

Jak řešily lupy naše prababičky * odvarem z mladých listů olše lepkavé * odvarem z březové vody * 15minutovým zábalem s bílým jogurtem * odvarem z heřmánkových květů * odvarem z kopřivy * naředěným jablečným octem v poměru 1 : 1 s vodou

Mastné, nebo suché lupy?

Nejsou lupy jako lupy. Suché lupy jsou bílé a suché šupinky, jež se odlupují a „sněží“ nám na ramena. A ačkoliv to zní zdánlivě nelogicky, často jsou doprovázeny rychle se mastícími vlasy. U mastných lupů jde ve většině případů o seboroickou dermatitidu, která se pozná podle větších mastných a nažloutlých kousků kůže ulpívajících ve vlasech (právě tenhle typ lupů se vyskytuje často i ve vousech či obočí).

Začněte u správného šamponu

Pokud se chcete lupů co nejrychleji zbavit, začněte u šamponu. Ne ale jen tak ledajakého. Pořiďte si speciální šampon proti lupům. Kštici myjte maximálně jednou za dva dny a pokožku hlavy vždy jemně promasírujte.

Vlasy neoplachujte příliš horkou vodou, a je-li to jen trochu možné, vyhněte se fénování horkým vzduchem (alespoň v první fázi léčby).

Doplňujte selen, zinek a „béčko“

Velký vliv na vznik lupů má také strava, ze které je třeba vyloučit vše tučné, smažené, příliš slané, sladké a pikantní. Jezte pestře a vyváženě a snažte se, aby jídlo obsahovalo dostatek vitaminů a minerálů.



Zaměřte se hlavně na selen, který přispívá k udržení normálního stavu vlasů, a dále na zinek a vitaminy B – ty podporují kromě zdraví vlasů i nehty a pokožku. Najdete je v semínkách a ořeších, rybách, červeném masu, ale také vejcích.