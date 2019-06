Celulitidu zná bohužel až osmdesát procent z nás. Zcela nespravedlivě postihuje především ženy. A to ženy mladé, štíhlé i sportující, není to tedy jen vlivem nadváhy. Pokud chcete s celulitidou jednou provždy zatočit měla byste změnit jídelníček, životní styl a cíleně pečovat o pokožku. Poradíme vám, jak na to!