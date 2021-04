Nenápadný zázrak

Aby vám posloužil co nejlépe, měl by jablečný ocet být opravdu kvalitní. Jak to poznáte? Musí mít tmavší odstín, klidně může být i lehce zakalený, zkrátka co nejméně chemicky upravovaný, aby zůstaly zachovány zdraví prospěšné látky, jako jsou třeba vitaminy A, B, C, E, potřebné a důležité minerály, pektiny, kyselina mléčná a octová.

A jak se vlastně ocet vyrábí? Nejdřív se z vymačkané jablečné šťávy zkvašením získá mošt, který se následně znovu nechá zkvasit. A ocet je na světě.