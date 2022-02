Nahlas se o některých problémech moc nemluví a je to celkem pochopitelné. Těm, kterých se to týká, by to mohlo být nepříjemné až trapné. Stejně jako to, když jejich přísně střežené trable někdo odhalí.

Ale takový odér, který se line ze zapáchajících nohou, ignorovat nelze, druzí také většinou nepřehlédnou, že jste pořád upocená. To, že máte vnitřní strany stehen odřené do krve, možná jen tak jiní neodhalí, ale občas někdo zaregistruje, že divně chodíte a sykáte bolestí na každém kroku.

Hm, znáte to? Jestli se to týká i vás, nezoufejte. Nejste na to sama. Pojďte si diskrétně přečíst o vychytávkách, jež vám mohou pomoci takové potíže odstranit!