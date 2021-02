Linda Finková

„Je super, že teď jsou na internetu hodně videa, kde se cvičí jóga. Je to fajn a vyplatí se to. Musíte se opravdu obléknout jako na cvičení. Necvičit ve starém triku nebo v košili. Udělejte si k tomu vodu a normálně cvičte. Kdo není líný, tak může vyběhnout ven. Potom je dobré sundat hadry z věšáku, který se jmenuje rotoped, a znovu ho oživit. Hlavně je to ale vše o jídle. Nejíst knedlíky, brambory, rýži... Jen maso, zeleninu a další věci. Když jsem jedla, jak se má jíst, tak jsem opravdu zhubla.“ (smích)