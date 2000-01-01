náhledy
S přibývajícím věkem a někdy i kilogramy mají ženy tendenci oblékat se do tlumených barev. Není však důvod se ostýchat. Vše je jen o střihu! Širší rovné nohavice sluší všem typům postavy a navíc jsou tuze pohodlné.
Autor: Zalando
Bundy košilového střihu se hřejí na módním výsluní už několikátou sezónu. Vypadají perfektně k džínám, širokým kalhotám i dlouhým sukním s vysokým pasem. Tahle má nadčasový vzor a aktuální barevnost, což z ní dělá ideální kousek na přechodové období.
Autor: s. Oliver
Akrylový nebo polyesterový svetr může vypadat na ramínku hezky, ve skutečnosti vás ale nezahřeje a po pár vypráních bude na vyhození. Tento svetr je ovšem vyroben ze 100% ovčí vlny, která je hřejivá, měkká a ve skříni vám vydrží léta. Ideální investice!
Autor: Reserved
Není ženy, které by neslušela pouzdrová sukně. S postavou totiž dokáže neskutečné divy! Třeba ji opticky prodlouží a zúží. Navíc dovede zamaskovat silnější stehna a vykouzlit krásné křivky. Tmavý odstín fialové je elegantní a slavnostní, zároveň nápaditější než obligátní černá. Unosíte ji na všechny formálnější příležitosti.
Autor: Next
Měkoučký kardigan je univerzálním a nepostradatelným kouskem v šatníku. Hodí se ke kalhotám i sukním, přes trička, blůzky i šaty a vždycky vypadá skvěle. Temně ostružinová barva navíc přesně odpovídá aktuálním trendům.
Autor: Lindex
Máte postavu typu hruška, tedy výraznou dolní polovinu těla? Střih šatů, který vidíte na modelce, je pro vás tím pravým. Upnutý vršek zvýrazní pas a útlá ramena a rozšířená sukně se postará o maskování nedokonalostí. Popelavě švestková barva sluší všem.
Autor: H&M
Saténová halenka se stojáčkem a důmyslným řasením je elegantní a vynosíte ji do kanceláře i do divadla. Nejlépe bude vypadat v kombinaci s černou či šedou, případně s tmavým denimem.
Autor: H&M
Ani na podzim se nemusíte vzdávat lehkých, vzdušných materiálů a střihů. Šifonové šaty s rafinovanými volány jsou ženské a skryjí i nějaké ty nedostatky postavy. Krásně budou vypadat s koženou bundou a kozačkami.
Autor: H&M
Vytahané tepláky a seprané tričko po manželovi? Tak se na doma obléká spousta žen, ostatně je to tak pohodlné! I doma však můžete být oblečená podle poslední módy a zároveň si lebedit v pohodlí. Vyzkoušejte kombinaci delší mikiny a legín sladěných do odstínů fialové. V takovém kompletu můžete vyběhnout ven s pejskem, hovět si u seriálu na gauči i vklouznout večer do peřin.
Autor: Tchibo