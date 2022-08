Pokud vám bude někdo tvrdit, že vyznává etno styl, a proto se v duchu etna i obléká, můžete se od plic zasmát. Být striktně oděna v tomto stylu by znamenalo, že na sobě máte hanácký kroj, indické sárí nebo kimono asijských bojovníků.

Tento módní směr pouze vychází z toho, že si od větší skupiny lidí, která sdílí kulturu a používá typově stejný oděv, tedy od etnika, vypůjčí nějaký prvek.

Může to být prakticky cokoliv, motiv výšivky, střih šatů, barva látky nebo něco jiného, co ještě podtrhne účes (afro, dredy, copy zapletené do věnce) a třeba i názorový postoj nositele, především pak zájem o dané etnikum.

V každém případě, pokud budete uznávat etno z Čech, budete vypadat úplně jinak než ti, co se našli v etnu čínském, a tudíž nejraději nosí čchi-pchao, pouzdrové šaty se stojáčkem a zapínáním na předním dílu.

Obecně je ale za nejvíc etno považováno oblečení říznuté něčím indiánským. Peříčka, tradiční vzory (spirály, květy a zajímavé ornamenty) a tkané látky, korálky nebo výšivky: tak si asi většina z nás představuje etno obchod, kde kralují vonné tyčinky, volné tuniky, široké kalhoty a ponča hodná velkých náčelníků.

Ano, to je prvoplánové etno, to sofistikované to ale vidí jinak! Vsaďte na jeden etno kus, například na sukni se slony nebo kaftan v barvách duhy, to ale doplňte basic kousky. Pak nikdy nešlápnete vedle.

Tedy pravda, možná trošku, protože ne všechny kousky byly vždycky dobře přijímány. Takové harémové kalhoty s nízkým sedem by mohly vyprávět, protože na jejich účet se sneslo už mnoho kritiky.