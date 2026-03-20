Džínovina má letos jasné heslo – pohodlí, variabilita a osobitý styl. Zapomeňte na striktní pravidla. Denim se nosí od hlavy až k patě, kombinuje se s elegancí i sportovní lehkostí a dovoluje hrát si s proporcemi.
Do popředí se dostávají široké nohavice, ohrnuté lemy a střihy, které lichotí postavě a zároveň neomezují v pohybu. Tmavý denim působí sofistikovaně, světlý zase svěže a jarně.
Velký návrat slaví zvonové džíny, modely s páskem i rafinovaně rozšířené nohavice. Úzké střihy nezmizely, jen dostaly nový twist – rozšíření u kotníků nebo zajímavé kapsy.
Denimové sukně a šaty dokazují, že džínovina umí být i ženská, jemná a překvapivě elegantní. Knoflíky, řasení či netradiční střihy přidávají modelům charakter.
Bundy a vesty z džínoviny se nosí vrstvené, klidně přes šaty nebo romantické halenky. Košile s volány změkčují surovost materiálu a dávají prostor emocím.
Džínové komplety působí moderně, pokud si pohrajete s odstíny modré nebo kontrastními doplňky.
Obuv je kapitola sama pro sebe – džínovina si rozumí s teniskami, kotníkovými botami i kozačkami. Bordó, béžová nebo klasická bílá dodají outfitu šmrnc. Letošní rok přeje osobnosti.
Denim není uniforma, ale plátno, na které si každý může promítnout vlastní styl – ležérní, ženský, nebo výrazně módní. Stačí se nebát kombinovat a dát džínovině prostor zazářit.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.