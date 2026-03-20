Oddejte se jarní džínové mánii. Tento materiál nikdy nezestárne

Denim je stálicí šatníku už dlouhou řádku let. Letošní kolekce však přinášejí ještě větší lehkost a rafinovanost. Vládnou široké nohavice, ženské siluety i chytré detaily, které z obyčejných džínů dělají módní statement pro každý den.
Džínová móda

Rafinovaná bunda s ozdobným šněrováním, cena 749 Kč
Tmavá džínová sukně se řasením, cena 999 Kč
Denimová košile s volánem pro romantické duše, cena 699 Kč
Modré džínové tenisky Toms s bílým lemováním, cena 468 Kč
Džínovina má letos jasné heslo – pohodlí, variabilita a osobitý styl. Zapomeňte na striktní pravidla. Denim se nosí od hlavy až k patě, kombinuje se s elegancí i sportovní lehkostí a dovoluje hrát si s proporcemi.

Do popředí se dostávají široké nohavice, ohrnuté lemy a střihy, které lichotí postavě a zároveň neomezují v pohybu. Tmavý denim působí sofistikovaně, světlý zase svěže a jarně.

Velký návrat slaví zvonové džíny, modely s páskem i rafinovaně rozšířené nohavice. Úzké střihy nezmizely, jen dostaly nový twist – rozšíření u kotníků nebo zajímavé kapsy.

Denimové sukně a šaty dokazují, že džínovina umí být i ženská, jemná a překvapivě elegantní. Knoflíky, řasení či netradiční střihy přidávají modelům charakter.

Bundy a vesty z džínoviny se nosí vrstvené, klidně přes šaty nebo romantické halenky. Košile s volány změkčují surovost materiálu a dávají prostor emocím.

Džínové komplety působí moderně, pokud si pohrajete s odstíny modré nebo kontrastními doplňky.

Obuv je kapitola sama pro sebe – džínovina si rozumí s teniskami, kotníkovými botami i kozačkami. Bordó, béžová nebo klasická bílá dodají outfitu šmrnc. Letošní rok přeje osobnosti.

Denim není uniforma, ale plátno, na které si každý může promítnout vlastní styl – ležérní, ženský, nebo výrazně módní. Stačí se nebát kombinovat a dát džínovině prostor zazářit.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Ilustrační snímek

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak...

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

Krása podle Korejek. Dopřejte si masáž či jógu jako Asiatky a rozkvetete

Korejská pleťová péče je jednou z věcí, které jsou stále k dostání jen v Koreji.

Ženy z této země jsou známé svou krásnou alabastrovou pletí. Inspirujte se jejich tipy, které vám prodlouží mládí a dovedou pleť k dokonalosti. Hodí se vlastně tato kosmetická rutina i pro Evropanky?

Proč vaše drahá vlasová péče nemusí fungovat?

Komerční sdělení
Neviditelná bariéra v koupelně: Proč vaše drahá vlasová péče nemusí fungovat?

Investice do kvalitních šamponů a masek nemusí být zárukou zdravých vlasů. Často totiž není chyba v produktech, ale v něčem mnohem prostším – ve vodě, kterou se vlasy každý den myjí. Blížící se...

19. března 2026

Pohyb venku a zdravé jídlo. Osvědčené tipy, jak předejít jarní únavě

ilustrační snímek

S příchodem jara se můžete cítit unaveně a bez energie, i když jste čekali pravý opak. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci těla, které může být po zimě vyčerpané.

19. března 2026

Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

Komerční sdělení
Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

Znáte ten pocit, když konečně umyjete okna, vyleštíte podlahu a vytřídíte skříně, ale když si pak sednete s čajem do křesla, stejně máte pocit, že „něco“ nesedí? Jako by v prostoru stále visela...

18. března 2026

Jak zvládnout svůj vlastní strach: stačí hodně mluvit a obavy sdílet

Trapnost, šok, ale i obavy. Vyvrcholení nepřináší jen „předpisové“ projevy....

Strach nezažíváme rádi. Může nás paralyzovat, ochromit nebo odradit od našich snů a přání. Někdy nás ale dokáže naopak motivovat nebo udržovat v bezpečí. Ať se nám to líbí, nebo ne, strach je dobrý...

18. března 2026

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

17. března 2026

Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Ilustrační snímek

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak...

16. března 2026

Krása podle Korejek. Dopřejte si masáž či jógu jako Asiatky a rozkvetete

Korejská pleťová péče je jednou z věcí, které jsou stále k dostání jen v Koreji.

Ženy z této země jsou známé svou krásnou alabastrovou pletí. Inspirujte se jejich tipy, které vám prodlouží mládí a dovedou pleť k dokonalosti. Hodí se vlastně tato kosmetická rutina i pro Evropanky?

15. března 2026

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

14. března 2026

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

13. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

ilustrační snímek

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

12. března 2026

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

11. března 2026

