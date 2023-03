Džíny miluje každý. Máme tipy na nepostradatelné kousky

To, co začalo jako patent na měděné nýty v roce 1873, se za 150 let vyvinulo v nejikoničtější součást našich šatníků, která v průběhu historie měla obrovský vliv na vnímání módy. Kus látky se stal synonymem pro porušování zajetých pravidel a zamilovalo si ho už několik po sobě jdoucích generací, jež ho přijaly za svůj.