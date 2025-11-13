Dejte si kosmetické rande s dýní. Omladí pleť a zbaví ji skvrn

Zdobí vaši domácnost precizně vydlabaná halloweenská dýně, nebo jste si raději pořídila hokkaidó na skvělou dýňovou polévku? Máme pro vás i další možnost, jak si s dýní užít: dejte si s ní rande v koupelně.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dýně je plná živin, obsahuje vitaminy A, C a E, minerály, antioxidanty i enzymy, které ocení také naše pokožka, nehty a vlasy. Dýňové enzymy pomáhají proti pigmentovým skvrnám a zjemňují vrásky.

Kromě toho obsahují tyto oranžové plody betakaroten, který přirozeně zlepšuje tón pleti a podporuje její hydrataci. Dýně dokáže také urychlit hojení akné, vyrážky a podráždění pokožky. Na kůži má omlazující účinky a z tváře umí zahnat unavený vzhled bez energie. Dokáže i chránit buňky před působením volných radikálů, a tím udržuje kůži svěží a zregenerovanou.

Můžete si buď vyrobit domácí dýňovou kosmetiku, nebo si pořídit přípravky, které dýni obsahují. V kosmetice se využívají výtažky z dýňové dužiny, semínka i dýňový olej, který při aplikaci na kůži hojí a regeneruje, pomáhá při popáleninách, ekzémech či lupénce.

Dýňové produkty prospějí také vlasům, dodají jim sílu a pružnost. Vybrat si můžete přípravky, které dýni přímo obsahují, nebo mají její vůni či tvar.

Recept na jednoduchou dýňovou masku

Smíchejte pár lžic dýňové dužiny se stejným množstvím kvalitního bílého jogurtu nebo zakysané smetany, přidejte pár kapek citronu a lžičku medu a dobře rozmíchejte či rozmixujte na hladkou hmotu. Vyrobíte si tak skvělou domácí hydratační masku na pleť.

Aplikujte na 15–20 minut na tvář, pak důkladně omyjte a pleť ošetřete krémem.

krém na ruce White Pumpkin, aroma dýňového koření, cena 264 Kč
Vyživující a posilující balzám na nehty a nehtové lůžko s bambuckým máslem a dýňovým olejem, cena 90 Kč
Sprchový krém s bio dýní a skořicí, Love Nature Sweet Delights, cena 140 Kč
Pumpkin Vita Mask: zpevňující a vyhlazující maska s extraktem dýně, cena 69 Kč
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Udělejte v botníku inventuru. Nosí se vše od mokasín po kozačky

I když máte trochu silnější lýtka, budou vám tyto kozačky s elastickou zadní...

Boty nejsou jen praktickým prvkem našeho outfitu. Chceme také, aby šly ruku v ruce s módními trendy, aby byly pohledné, zajímavé, osobité, sexy, také pohodlné, dobře udržovatelné, a to pořád ještě...

5. listopadu 2025

Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Ilustrační snímek

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče...

4. listopadu 2025

