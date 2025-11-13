Dýně je plná živin, obsahuje vitaminy A, C a E, minerály, antioxidanty i enzymy, které ocení také naše pokožka, nehty a vlasy. Dýňové enzymy pomáhají proti pigmentovým skvrnám a zjemňují vrásky.
Kromě toho obsahují tyto oranžové plody betakaroten, který přirozeně zlepšuje tón pleti a podporuje její hydrataci. Dýně dokáže také urychlit hojení akné, vyrážky a podráždění pokožky. Na kůži má omlazující účinky a z tváře umí zahnat unavený vzhled bez energie. Dokáže i chránit buňky před působením volných radikálů, a tím udržuje kůži svěží a zregenerovanou.
Můžete si buď vyrobit domácí dýňovou kosmetiku, nebo si pořídit přípravky, které dýni obsahují. V kosmetice se využívají výtažky z dýňové dužiny, semínka i dýňový olej, který při aplikaci na kůži hojí a regeneruje, pomáhá při popáleninách, ekzémech či lupénce.
Dýňové produkty prospějí také vlasům, dodají jim sílu a pružnost. Vybrat si můžete přípravky, které dýni přímo obsahují, nebo mají její vůni či tvar.
Recept na jednoduchou dýňovou masku
Smíchejte pár lžic dýňové dužiny se stejným množstvím kvalitního bílého jogurtu nebo zakysané smetany, přidejte pár kapek citronu a lžičku medu a dobře rozmíchejte či rozmixujte na hladkou hmotu. Vyrobíte si tak skvělou domácí hydratační masku na pleť.
Aplikujte na 15–20 minut na tvář, pak důkladně omyjte a pleť ošetřete krémem.
