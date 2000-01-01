náhledy
Náušnice s ozdobnými kamínky připomínají křehké květiny. Cena 399 Kč
Autor: Reserved
Kabelka by měla být krásná a zároveň praktická. Vyberte si takovou, která s vámi zvládne držet krok a vejde se do ní vše, co potřebujete. Cena 749 Kč
Autor: Deichmann
Nejste typ na čepice? Dejte šanci kloboukům. Hnědá fedora s ozdobnou sponou má šmrnc. Cena 905 Kč
Autor: Next
Kašmírová šála je k mání hned v několika odstínech. Lehká, hřejivá a opravdu hebká na dotek. Cena 2290 Kč
Autor: H&M
Bílo-modrý pruhovaný šátek není ochrana proti zimě, ale módní doplněk, podobně jako šperk. Cena 499 Kč
Autor: Lindex
Potřebujete mít přehled o obsahu tašky? Strukturovaná kabelka se vzorem kohoutí stopy je pro vás ta pravá. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Kašmírová šála je k mání hned v několika odstínech. Lehká, hřejivá a opravdu hebká na dotek. Cena 2290 Kč
Autor: H&M
Prošívaná kabelka s řetízkem pro dny, kdy potřebujete být elegantní. Cena 365 Kč
Autor: Primark
Hodinky s nádherným zlaceným ciferníkem a hnědým páskem vypadají jako tichý luxus. Cena 1148 Kč
Autor: Casio