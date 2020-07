Peeling se postará o to, abyste své rty zbavila již odumřelé kůže, která je často na povrchu tvrdá a také neestetická, když používáte rtěnku. Právě odumřelé částečky kůže dělají neplechu, když je přetřete sytým nebo matným odstínem rtěnky. Na rtech se vám tak mohou tvořit tmavší fleky, které se často i špatně odličují. K tomu, aby to už nebyl váš případ, poslouží dobrý balzám, ale také peeling!

Na rozdíl od balzámu, ale není určen na denní použití. Ideálně si ho dopřejte jen jednou týdně, podobně jako to děláte s maskou na obličej či vlasy. Po nanesení ho pečlivě vmasírujte do rtů. Můžete ho přidat do své oblíbené týdenní pečující rutiny.

Jeho používání může být opravdový zážitek, když si vyrobíte takový, který vám bude vonět, bude vás těšit a přiznejme si to... bude vám chutnat.