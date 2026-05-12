Jablečný oplach
Kvalitnější jablečný ocet, třeba z bio prodejen, nařeďte vodou 1:3, pořádně promíchejte a použijte jako oplach čerstvě umytých použij vlasů. Nechte několik minut působit a následně spláchněte vlažnou vodou. Postup opakujte zhruba dvakrát týdně, ocet zbaví kadeře nečistot i zbytků stylingových přípravků, zlepší jejich kvalitu a postará se o zdravý lesk.
Pomoc proti lupům
Smíchejte dvě lžíce jemnější mořské soli se dvěma lžícemi olivového nebo rozehřátého kokosového oleje na pastu a tu pak vmasírujte do mokré pokožky hlavy.
Nechte směs chvíli působit, následně dobře opláchněte a vlasy si umyjte šamponem. Peeling odstraní z vlasové pokožky odumřelé kožní buňky i lupy a příjemně ji prokrví...