Domácí péče o tělo. Hýčkejte pokožku solí, smetanou i medem

Milé dámy, dopřejte si čas jen pro sebe, pár chvil hýčkání, během kterých se zaměříte na svou pleť, vlasy i pokožku celého těla. Využít se k tomu dá řada domácích ingrediencí.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nemáte čas běhat na kosmetiku a nechce se vám utrácet ani za wellness procedury, nějakou „údržbu“ by to ale přece jen chtělo? Proměňte v salon krásy svůj domov. Vyzkoušejte následující tipy, které vás zkrášlí od hlavy až k patě.

Připravte si zábal na vlasy a pleťovou masku, dopřejte si uvolňující lázeň a nakonec věnujte trochu péče i svým rukám a chodidlům. Většinu potřebných ingrediencí najdete v kuchyni, stát vás to nebude skoro nic a přitom se budou dít divy!

Trápí vás hrubá kůže či povadlá pleť v partiích dekoltu? Nebo jen potřebujete pořádnou dávku relaxace v lázni? Není problém…

Majonéza na lokty

Hrubou kůži na kolenech a loktech vyhladí jemný majonézový peeling. Smíchejte na něj majolku s trochou třtinového cukru na pastu a tu pak ve sprše vmasírujte do postižených míst, následně opláchněte a pokožku nakonec ošetřete tělovým mlékem nebo krémem.

SOS pro dekolt

Maska vyrobená z jednoho až dvou oloupaných, najemno nastrouhaných jablek, dvou lžic vlažného mléka a lžíce medu pokožku ve vašem výstřihu krásně vypne, zjemní a zvláční. Jablečnou „kaši“ nechte pracovat asi patnáct minut, potom důkladně opláchněte.

Dokonalá lázeň

Zázraky dokáže i obyčejná koupel, do které přidáte neobyčejné přísady. Rozmarýn, levandule a meduňka vás zklidní a zbaví stresu, mořská sůl s citronovou trávou, bergamotem či borovicovým olejem uvolní. S akné si hravě poradí pšeničné otruby nebo rašelina, proti nadměrnému pocení pomůže podběl, třezalka či měsíček...

Antioxidační lázeň si vytvoříte, když do vody přilijete bílý čaj, hydrataci a jemnost vaší pleti dodá kokosové mléko. Ale pozor, i koupel má určitá pravidla – teplota vody by se měla pohybovat mezi 36 až 38 °C, zároveň není vhodné máčet se déle než dvacet minut.

Solné obroušení

V misce společně smíchejte dvě lžíce mořské soli se třemi lžícemi olivového nebo mandlového oleje a směs krouživými pohyby vetřete ve sprše do pokožky celého těla, potom důkladně opláchněte. Solný peeling prokrví kůži a ta pak bude vypadat zářivěji a zdravěji. Nezapomeňte se ještě po sprše namazat tělovým mlékem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

