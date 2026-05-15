Nemáte čas běhat na kosmetiku a nechce se vám utrácet ani za wellness procedury, nějakou „údržbu“ by to ale přece jen chtělo? Proměňte v salon krásy svůj domov. Vyzkoušejte následující tipy, které vás zkrášlí od hlavy až k patě.
Připravte si zábal na vlasy a pleťovou masku, dopřejte si uvolňující lázeň a nakonec věnujte trochu péče i svým rukám a chodidlům. Většinu potřebných ingrediencí najdete v kuchyni, stát vás to nebude skoro nic a přitom se budou dít divy!
Trápí vás hrubá kůže či povadlá pleť v partiích dekoltu? Nebo jen potřebujete pořádnou dávku relaxace v lázni? Není problém…
Majonéza na lokty
Hrubou kůži na kolenech a loktech vyhladí jemný majonézový peeling. Smíchejte na něj majolku s trochou třtinového cukru na pastu a tu pak ve sprše vmasírujte do postižených míst, následně opláchněte a pokožku nakonec ošetřete tělovým mlékem nebo krémem.
SOS pro dekolt
Maska vyrobená z jednoho až dvou oloupaných, najemno nastrouhaných jablek, dvou lžic vlažného mléka a lžíce medu pokožku ve vašem výstřihu krásně vypne, zjemní a zvláční. Jablečnou „kaši“ nechte pracovat asi patnáct minut, potom důkladně opláchněte.
Dokonalá lázeň
Zázraky dokáže i obyčejná koupel, do které přidáte neobyčejné přísady. Rozmarýn, levandule a meduňka vás zklidní a zbaví stresu, mořská sůl s citronovou trávou, bergamotem či borovicovým olejem uvolní. S akné si hravě poradí pšeničné otruby nebo rašelina, proti nadměrnému pocení pomůže podběl, třezalka či měsíček...
Antioxidační lázeň si vytvoříte, když do vody přilijete bílý čaj, hydrataci a jemnost vaší pleti dodá kokosové mléko. Ale pozor, i koupel má určitá pravidla – teplota vody by se měla pohybovat mezi 36 až 38 °C, zároveň není vhodné máčet se déle než dvacet minut.
Solné obroušení
V misce společně smíchejte dvě lžíce mořské soli se třemi lžícemi olivového nebo mandlového oleje a směs krouživými pohyby vetřete ve sprše do pokožky celého těla, potom důkladně opláchněte. Solný peeling prokrví kůži a ta pak bude vypadat zářivěji a zdravěji. Nezapomeňte se ještě po sprše namazat tělovým mlékem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.