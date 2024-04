Jak vykouzlit dokonalý účes? Prim hraje perfektní střih

Technologicky perfektní provedení účesu je v kadeřnickém světě poměřováno podle několika faktorů, záleží na tvaru, možnosti údržby a také na tom, jak daný střih dlouho vydrží.

Pokud vyhodnocujete svůj stávající účes tak, že vám vyhovuje jeho délka, údržba vám nezabere moc času a není nikterak náročná a navíc nemusíte běžet do salonu každých čtrnáct dnů, lze říct, že máte dokonalý typ.

Hodně to samozřejmě záleží na kadeřníkovi. Když si po jeho zásahu umyjete hlavu a uděláte si pěšinku jinde než obvykle, měl by i přesto střih sedět bez nějakých nesrovnalostí. Jestli tomu tak není, nabízí se možnost změnit kadeřníka. Také platí, že skutečně kvalitní sestřih vydrží měsíc i dva.

Účesy roku 2024

Technická stránka je jedna věc, ale pak je tu to, co zrovna letí, v kurzu jsou sofistikované krátké sestřihy i účesy z dlouhých vlasů. Platí však, že móda udává směr a kadeřník osobitost, to on by měl vždy účes přizpůsobit konkrétnímu zákazníkovi.

Když se do salonu dostaví zákaznice s dlouhými vlasy a chce být in, může se najít v uvolněných dlouhých loknách ve stylu 70. let, které evokují svobodu a nezávislost. Frčí ale i vroubkovaná vlnka s hladkými konečky a kořínky, stejně tak zcela vyhlazené rovné vlasy. Další možností je trendy prostříhání, co účes provzdušní a dodá mu pohyb.

Barevné kouzlení

Dokonalé vlasy dělá i správná barva. Fanynky světlých tónů se určitě najdou ve zlatavé balayage. Tato technika jim zajistí, že konečky vlasů jsou světlé, doslova jako od sluníčka. Milovnice tmavších odstínů zajásají, až uvidí tu nejvíc trendy barvu, a sice studenou hnědou. Ideální je základ zkombinovat se světlejšími mi pramínky, účes získá hloubku.

U krátkých vlasů vedou hravé rozpustilé účesy s živým stylingem. Velkým hitem je čtvercový střih, který mírně zužuje vlasy na konturách obličeje a tím zaručuje objem na ostatních partiích.