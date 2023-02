Patříte k lidem, kteří milují sport a nezanevřou na cvičení ani tehdy, když teploty venku klesnou pod bod mrazu? V takovém případě nezapomínejte na teplé a kvalitní oblečení a správnou obuv. Díky vhodně zvolenému oblečení i obuvi budete v teple, i když venku budou sněhové závěje, mráz i studený vítr. Co si obléci na cvičení venku, když se ochladí?

Kvalitní venkovní obuv vám ochrání chodidla před zraněním i mrazem

Teplá pracovní obuv je základ. Díky ní totiž máte jistotu, že vaše chodidla v zimě nezkřehnou a budou chráněna před mrazem. Takovou pracovní obuv si můžete pořídit u společnosti Engelbert Strauss. Společnost Engelbert Strauss se specializuje na výrobu kvalitních pracovních oděvů, sportovního oblečení a obuvi. Díky spolehlivým materiálům, které se při výrobě používají, si i v zimě užijete teplo a budete se cítit jako v bavlnce.

Obecně se dá prohlásit, že dva:

· pracovní obuv bez ochrany prstů,

· bezpečnostní obuv s ochranou prstů.

Dále se dělí na pracovní obuv dámská a pracovní obuv pánská.

Na co si dát pozor při nákupu pracovní obuvi?

Jak ale poznat, že jsou určité pracovní boty pro vás ty pravé? Při nákupu pracovní obuvi se zaměřte na to, z jakých materiálů jsou boty vyrobeny a do jakých podmínek jsou vhodné. Samozřejmě si je nezapomeňte zkusit a přesvědčit se o tom, že vám jsou pohodlné. Myslete i na to, že do nich budete nosit silné ponožky, takže vás v žádném případě nesmí nikde tlačit a musí vám dokonale padnout, abyste v nich byli schopni cvičit.

Co si obléci na cvičení venku, když se ochladí?

Jakmile klesnou venkovní teploty k nule a níž, musíte dobře zvážit i to, co si na sebe obléknout. Kromě teplé obuvi je samozřejmostí hřejivé termoprádlo, doplněné o teplé zimní bundy, rukavice a samozřejmě i šály a čepice. Úspěch je zaručen, pokud vsadíte na takzvané vrstvení. Zapomeňte na tričko, přes které si oblečete zimní bundu a vyrazíte, ale naopak přidávejte vrstvy postupně od termoprádla, přes termotriko, mikinu až po poslední vrstvu, kterou je zimní bunda. Ta by měla být delší, aby se vám při sportu neodhalovala záda ani břicho, a samozřejmě by měla být opatřena také voděodolnými prvky a odolná vůči větru. A pokud pracujete v chladném prostředí, neměla by vám chybět ani zimní pracovní obuv.

Nepodceňujte venkovní teplotu, pokud se chystáte věnovat outdoorovým sportovním aktivitám a vždy se řádně oblečte. Základem je funkční spodní prádlo doplněné o vhodné svršky a dodržování metody zvané vrstvení. Samozřejmě nezapomínejte ani na kvalitní pracovní obuv. Uvidíte, že ve vhodném zimním oblečení pro vás mráz, sníh ani vítr nebude překážkou a fyzická aktivita vás navíc odmění také endorfiny, které se postarají o vaši skvělou náladu.