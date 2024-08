Cukr, nebo sůl? Domácí péči si můžete dát na sladko i na slano

Vyberte si ty nejlepší poklady ze spíže! Sůl, cukr a med, jak prosté, ale přitom překvapivě dobře funkční. Zvolte si podle typu pleti, co vám bude nejlíp vyhovovat, a na základě toho vsaďte buď na sladkou, nebo slanou variantu.

V hlavní roli sůl

Jak už to s věcmi chodí, sůl může být dobrý sluha, ale i zlý pán. Pokud hodně solíte, zatěžujete zbytečně ledviny. Tělo má také zvýšenou tendenci zadržovat vodu. Vedlejším důsledkem bývají i černé kruhy pod očima a rozšíření celulitidy.

Na druhou stranu, taková mořská sůl, kterou běžně seženete v obchodech s potravinami, se dá používat i jinak, na pěstění a zjemnění kůže. Především dezinfikuje, také očišťuje a tonizuje, stimuluje pružnost pleti. Může pomoci i s maštěním vlasů, dá se s ní bojovat proti lupům. Pokud ji přidáte do koupele, změkčuje vodu a zklidňuje pokožku.

Kůži prospěšná je i speciální sůl z Mrtvého moře nebo ta růžová. Jemně růžová sůl má zdroje na úpatí Himálají, kde se ručně těží a suší na slunci. Už jenom to z ní dělá velmi chutnou záležitost. Ideální bude do relaxačních koupelí, pro vyrovnání pH se ale doporučuje kombinovat s jedlou sodou.

Sůl z Mrtvého moře vzniká vypařováním mořské vody a krystalizací soli, kromě koupelí najde své uplatnění také v pleťových maskách a krémech, peelinzích, zábalech, mýdlech či v dalších přípravcích.

Slaný tělový peeling

Vyrobíte ho lehce spojením mořské soli, zastudena lisovaného oleje a neutrálního tekutého mýdla v poměru 1:1:1. K oživení přidejte i pár kapek oblíbeného esenciálního oleje.

Cukr pomocník

Představuje skvělý základ pro tělový a obličejový peeling. Pokud máte citlivou pleť, je pro vás cukr příjemnější alternativa než sůl, je totiž mnohem jemnější.

Cukrové peelingy jsou vhodné jak pro suchou, tak i mastnou pleť. Není však cukr jako cukr, pokožce prospívá víc ten organický nerafinovaný. Vhodná je i varianta z kokosového květového nektaru, která obsahuje množství živin.

Depilační cukrová pasta

Je velmi šetrná a levná, k výrobě můžete použít i běžný bílý cukr. Budete potřebovat šálek cukru plus po čtyřech lžících vody a citronové šťávy. Vše zahřívejte na 120 °C, mezitím si namočte pracovní desku, nejlépe z porcelánu, a na tu nalijte roztavený nažloutlý cukr. Nožem se snažte hmotu z kraje přesouvat ke středu, a to tak dlouho, dokud téměř nezesvětlá. Následně ji vyzkoušejte, měla by už lepit chloupky.

Sladký tělový peeling

Vytvoříte ho spojením čtyř lžic třtinového cukru, dvou lžic zastudena lisovaného oleje a dvou lžic smetany. Pro vylepšení lze přidat tři až pět kapek esenciálního oleje podle vlastních preferencí. Nanášejte ho ve sprše na navlhčenou kůži.

Záchranář med

Sláva medu! Má léčivé vlastnosti a díky vysokému obsahu živin přispívá k regeneraci kůže. Díky tomu se o dobře hodí i pro suchou pokožku, je totiž schopen v ní do za zadržet vlhkost. Aby krášlení bylo opravdu přírodní, je třeba používat čistý med, ideálně manukový. Je sice dražší, ale obsahuje ideální množství živin a enzymů.

Maska na rozšířené póry

Pokud řešíte spíš problematickou pleť, je vhodné dopřát si masku, která stahuje rozšířené póry. Smícháte na ni vejce, lžičku medu, lžíci řeckého jogurtu a doplníte plníte tři lžíce zeleného jílu. Nanášejte ji na suchou pleť a nechte aspoň čtvrt hodiny kouzlit, nakonec opláchněte vlažnou vodou.

Hydratační medovka

Med je však také antibakteriální, a když se spojí s glycerinem, pleť hydratuje skutečně hloubkově a zadrží v ní vlhkost. To si ověřte na následující pleťové masce. Budete potřebovat půlku okurky, zbavte ji slupky a rozmixujte na kaši spolu s bílkem a dvěma lžícemi medu. Přidejte lžičku glycerinu, který seženete v lékárně, a zahustěte kukuřičným škrobem tak, aby směs měla podobu husté pasty. Nanášejte ji v silné vrstvě na pokožku a nechte působit aspoň čtvrt hodiny.

Medová péče o ruce

Jestli hledáte jednoduchý pěsticí přípravek na pokožku rukou, vsaďte právě na med, lžičku ho smícháte se dvěma lžičkami mandlového oleje, k tomu přidáte dvě až tři kapky citronové silice a už můžete vetřít do kůže.