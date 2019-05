Jestli jsou některé boty nestárnoucí klasikou, pak to jsou jednoznačně Conversky. Ikonické tenisky vévodí módním trendům již desítky let. Dnes se ovšem představují ve zcela novém, jedinečném kabátě. Vystupte z davu, obujte si stylové Chuck Taylor All Star Boardies a staňte se cool ikonou.