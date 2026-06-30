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Plavky nestačí. Všechny tuto kousky potřebujete na den u vody

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Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč

Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč | foto: Lisca

Taška, cena 729 Kč
Kimono, cena 470 Kč
Plavky a kšiltovka, cena 3999 Kč a 999 Kč
Slamák, cena 398 Kč
14 fotografií
Jupí, je to zase tady! Možnost relaxovat někde na koupališti nebo u moře, slunit se, užívat si teplých dnů. Těšíte se? My ano! A proto se pilně chystáme!

Jakmile se zavelí, že se půjde k vodě, většina lidí si automaticky vybaví hlavně plavky a ručník. Ale není to málo? Je! Ne, že byste museli balit hned celý kufr, ale pár drobností prostě potřebovat budete. A samozřejmě byste u toho měli jít s dobou a trendy.

Pláže sice nejsou módní mola, ale jak jde doba kupředu, jsou i vychytávky k vodě čím dál vymakanější a funkčnější. Bez čeho se tedy neobejdete?

Nejen plavky

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Jistě, plavky jsou základ, ale když jdete k vodě, potřebujete i něco na ně na samotnou cestu.

Velkým trendem jsou parea, přehozy a lehké košile. Hodit si přes plavky staré dlouhé triko nebo beztvaré mini šaty už jaksi neletí. Dnes jsou in vzdušné lněné komplety, oversized košile, háčkované kousky a dlouhé splývavé sukně, které fungují stejně dobře na pláži i v restauraci.

Právě univerzálnost letos hraje velkou roli, oblečení má fungovat během celého dne, nejen při radovánkách u vody.

Pokrývka hlavy

Nejde jen o módní doplněk, ale nutnost. Chránit hlavu a obličej před sluníčkem je potřeba. Vedle klasických slaměných klobouků letos výrazně bodují háčkované bucket kloboučky, ty z rafie, minimalistické kšiltovky a otevřené kšilty připomínající tenisovou módu devadesátých let.

A čím větší kšilt, tím lepší. Pokud vám klobouky nevyhovují, využijte alespoň hedvábný šátek. Jinak vedou přírodní materiály a decentní barevné provedení.

Plážové tašky

Módní svět se opět vrací k funkčnějším modelům plážových zavazadel. Transparentní tašky mnohé děsily, přece jen každý viděl, co máte uvnitř, nicméně ty multifunkční, které pak rozložíte a vznikne vám z nich deka, jsou rozhodně v kurzu. Vedou přírodní materiály jako rafie, sláma nebo tkané textilie.

Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč
Taška, cena 729 Kč
Kimono, cena 470 Kč
Plavky a kšiltovka, cena 3999 Kč a 999 Kč
14 fotografií

Šik obuv

Tip

  • Praktické jsou osušky, které fungují i jako župan. Můžete do nich dát ruce a zabalit se, poslouží i jako provizorní převlékárna na výměnu plavek.

S širokými gumáky už na pláži neuspějete. Letos se nosí minimalistické kožené pantofle, platformy či elegantnější verze žabek, které se dají vzít rovnou i do města nebo na večeři.

Sluneční brýle

Tato nezbytná pomůcka už dávno neslouží jen proti ostrému světlu, funguje především jako výrazný stylový prvek. Letos se nosí větší výrazné obroučky inspirované sedmdesátými lety, elegantní kovové rámy nebo minimalistické devadesátkové tvary.

Vedle retro stylů se ale objevují i sportovně laděné modely s barevnými skly. Nutný je ale hlavně kvalitní UV filtr.

Horní díl, spodní díl a košile, cena 1249 Kč, 699 Kč a 1819 Kč
Taška, cena 729 Kč
Kimono, cena 470 Kč
Plavky a kšiltovka, cena 3999 Kč a 999 Kč
14 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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