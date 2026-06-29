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Hlavně pohodlně! Do letadla se oblékněte tak, ať je vám dobře a teplo

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
23 fotografií
Dlouhé cestování a měkké materiály, které neztrácejí styl ani nad mraky. Vsaďte na uvolněný luxus, ve kterém bude cesta stejně krásná jako cílová destinace.

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Žena a život

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Ať už si zvolíte sportovní, nebo elegantní styl, vždy v první řadě myslete na to, aby vám bylo dobře. Nemusíte hned hledat tepláky, i když i ty jsou v posledních letech trendem a ostudu v nich určitě neuděláte.

V případě pracovní cesty je ale taky třeba reprezentovat. Pokud chcete dobře vypadat a cítit se komfortně, inspirujte se radami stylistky ve fotogalerii.

TIP: Příliš silná klimatizace a letadlo jako lednička? Nezapomeňte na doplňky jako je šátek. Když bude v kabině táhnout na krk nebo na ramena, budete za něj více než vděčné.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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Polštářek za krk, Action, cena 60 Kč
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23 fotografií
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