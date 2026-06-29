Ať už si zvolíte sportovní, nebo elegantní styl, vždy v první řadě myslete na to, aby vám bylo dobře. Nemusíte hned hledat tepláky, i když i ty jsou v posledních letech trendem a ostudu v nich určitě neuděláte.
V případě pracovní cesty je ale taky třeba reprezentovat. Pokud chcete dobře vypadat a cítit se komfortně, inspirujte se radami stylistky ve fotogalerii.
TIP: Příliš silná klimatizace a letadlo jako lednička? Nezapomeňte na doplňky jako je šátek. Když bude v kabině táhnout na krk nebo na ramena, budete za něj více než vděčné.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.