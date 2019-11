Chraňte svou pleť

Oblíbila jste si „nahé“ líčení pleti? Novým pomocníkem tak může být Revlon PhotoReady Candid Natural Finish Anti-Pollution Foundation (319 Kč). Nenechte se odradit dlouhým názvem: nový make-up je užitečný – chrání pleť před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jimž denně čelíme. Obsahuje totiž vitamin E s antioxidačními účinky a složky, které neutralizují modré světlo. Snadno se nanáší a roztírá jako hydratační krém. Sjednocuje barevný tón pleti, aniž ji zatěžuje.

Stačí jedna

Bez řasenky se drtivá většina žen neobejde. Občas je to dokonce jediná šminka, kterou – zvlášť v časové tísni – použijeme. Řasenka Lash Genius (Avon, 249 Kč) má speciální kartáček s různě dlouhými štětinami pro precizní nanesení barvy a pokrytí řas od kořínků ke konečkům. Nabízí pět výhod v jedné: objem, prodloužení, oddělení, pozvednutí a sytou černou barvu.

Tip zkrášlovatele tváří mnoha celebrit Pavla Bauera, oficiálního vizážisty společnosti Avon: Lash Genius miluji pro focení a TV. Jedna řasenka vykouzlí dlouhé, husté a tvarované řasy.



Broskvová, nebo růžová?

Mnoho žen tvářenku vůbec nepoužívá. Ta přitom dodá tváři zdravý nádech a vlastně vám dovoluje líčení trochu „ošidit“: stačí jen zvýraznit tváře – po létě opálená pokožka víc nepotřebuje. Minerální tvářenky Romantic a Sunrise (Annabelle Minerals, 269 Kč, neobsahují složky živočišného původu a nejsou testované na zvířatech) jsou vysoce pigmentované a obsahují jemné perleťové částice, které pleť krásně rozzáří.

Broskvový odstín Sunrise (ve spodní dóze) se hodí pro tmavé a opálené typy. Jejich pokožka s ním bude vypadat přirozeně. Opálení už je pryč? Pro všechny Sněhurky se světlou, pletí je to pravé růžová tvářenka porcelánovou porcelán chladná, jemně Romantic.

Víceúčelový balzám

Průhledný balzám Stick To My Lips (Any Cosmetics, exkluzivně ve FAnn parfumeriích, 190 Kč, 100% vegan) díky jemným třpytkám rty opticky zvětší. Obsažené bambucké máslo, karnaubský vosk a silný antioxidant vitamin E je vyživí a ochrání. Rada: balzám vypadá skvěle i jako třpytivý finiš a osvěžení přes rtěnku.



Moderní metalika

Nové tekuté metalické oční linky (LUSH, pouze online, 495 Kč, vegan) dodají i všednímu líčení aktuální trendy vzhled. Můžete s nimi tvořit linie i stínovat. Díky vysoké pigmentaci vydrží na očích celý den. Jemné a uklidňující ingredience, jako například organický jojobový olej a fair trade organický aloe vera gel, jsou ideální pro citlivou oblast očního okolí. Paleta s dvanácti odstíny obsahuje linky matné, lesklé i třpytivé.