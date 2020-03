Po rozhovoru, který na vás čeká v Cosmopolitanu na straně 56, jsme s Monikou Bagárovou ještě seděly v hotelovém salonku nad šálkem čaje a připojila se k nám její manažerka Martina. Mluvily jsme o pracovním stresu, jeho vlivu na inspiraci, na tvorbu a chod rodiny. Probíraly jsme, kdy má pracovní stres smysl, ale kdy už je přes čáru. Martina přiznala, že když pracovala pro uměleckou agenturu, denně byla vystavena takovému presu, jako by byla kardiochiruržka, které leží na operačním stole pacient, a jen ona ho může zachránit. Uvědomila si, že tlak, pod kterým žije, je neúměrný realitě, a rozhodla se odejít. Monika ve svých začátcích udělala stejnou zkušenost. „Ale teprve ve chvíli, kdy mi přestal někdo říkat, jak mám vypadat já i hudba, kterou dělám, aby se prodala, teprve tehdy do sebe všechno zapadlo a začalo to jít jako na drátku.” Tohle je strašně důležitý moment. Mladá zpěvačka jím popsala základní kariérovou moudrost: Pokud pracujete pod neustálým tlakem, nemůžete růst. Když vás šéf omezuje, kontroluje, tlačí ze všech stran a zároveň drží pod krkem, opravdu z vás dokáže vymáčknout kapku šťávy jako z olivy. Jednorázově. Pak jste už k nepoužití, protože rozdrcená a vymačkaná jako ta oliva. Moudrý a zodpovědný šéf vám sice vytyčí směr, ale nechá vám prostor k růstu, k vaší vlastní iniciativě. Protože ví, že právě vaše tvůrčí cesta mu přinese zisk.

Jak to máte v práci vy? Možná právě teď pracujete z domova… Vznikl vám prostor se nadechnout? Těším se na vase zkušenosti!

