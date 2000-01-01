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Svěží, šťavnaté a plné energie. Citrusy si své místo našly nejen v kuchyni, ale i v kosmetice, kde jsou ceněné pro osvěžující vůni i pečující účinky. Výtažky z citronu, pomeranče, mandarinky či grapefruitu dodají pokožce i vlasům dávku svěžesti. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější citrusové kosmetické novinky i osvědčené stálice.
Autor: Profimedia.cz
Dopřejte pleti intenzivní noční regeneraci s krémem od značky Ziaja. Obsahuje vitamin C, niacinamid a peptidový komplex, které pomáhají redukovat známky únavy a podporují svěží, odpočatý vzhled pleti. Bohatá textura se snadno roztírá, hydratuje a zanechává pleť jemnou a vyhlazenou. Ziaja, 129 Kč
Autor: Ziaja
Tělový krém Vitamin C s extraktem z manga, bambuckým máslem a derivátem vitaminu C pomáhá pokožku rozjasnit, dodat jí hydrataci a podpořit její přirozený jas. Přípravek se snadno vstřebává a zanechává pokožku hebkou, vyživenou a viditelně rozzářenou. Ideální péče pro dny, kdy chcete své pokožce vrátit svěží a zdravý vzhled. Garnier, 179 Kč
Autor: Garnier
Lak na nehty Neon Mania 4 odstín Lemon Pop rozzáří nehty svěží citronovou barvou se stříbrným leskem. Lak nabízí vysoké krytí, dlouhou výdrž a odolnost proti oděru. Díky praktickému minibalení a přesnému aplikátoru se snadno nanáší a je ideální pro bezchybnou manikúru i na cesty. Dermacol, 59,50 Kč
Autor: Dermacol
Toaletní voda Lemon from Sicily je svěží citrusovodřevitá vůně inspirovaná sluncem zalitou Sicílií. Jiskřivé tóny citronu doplňuje něžný pomerančový květ a osvěžující akord zeleného čaje. Výsledkem je lehká, energická vůně, která probouzí smysly a navozuje pocit bezstarostné středomořské pohody. Dm, Chanson d’Eau, 349 Kč
Autor: Chanson d’Eau
Osvěžovač vzduchu s citronovou silicí přinese do vašeho domova okamžitý závan svěžesti. Jeho čistá, jiskřivá vůně povzbudí smysly, dodá energii a pomůže zahnat únavu i pocit vyčerpání během náročných dnů. Citronové aroma navozuje optimistickou náladu, podporuje soustředění a vytváří příjemnou atmosféru, plnou lehkosti a vitality. Stačí několik střiků a interiér se promění v prostor, kde se budete cítit svěže, pohodlně a plní nové energie. Saloos.cz, 151 Kč
Autor: Saloos
Sprchový gel Orange Tree přináší do každé sprchy radostnou vůni sladkého pomeranče s jemným nádechem vanilky. Má pečující složení, které šetrně čistí pokožku, aniž by ji vysušovalo, a vůni, jež vás příjemně povzbudí. Dm.cz, treaclemoon, 119 Kč
Autor: treaclemoon
Sprchový gel Solar Sparks s vitaminy a vůní pomeranče s teplými dřevitými podtóny, limitka, cena 120 Kč
Autor: Nivea
Yves Rocher, Bouquet Ambré: intenzivní ambrově-květinová vůně s kosatcem, jasmínem, krémovými tóny a hořkým pomerančem, 95 % přírodních složek, EdP, cena 1590 Kč
Autor: Yves Rocher
Saloos, 100% Bio květinová voda Neroli z pomerančových květů pleť čistí, regeneruje, zklidňuje, usnadňuje rozčesávání vlasů. Cena 196 Kč
Autor: Saloos
SALOOS, dvoufázový bio tělový sprej Mix Me Citrus Fresh, pro okamžitou i dlouhodobou hydrataci, s pečujícími oleji a rostlinnými hydratačními látkami, 278 Kč
Autor: Saloos