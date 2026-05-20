Skoro to vypadá, že móda začíná být pod tlakem vitaminu C - všimli jste si také všech těch veselých citrónových triček a sukní? My ano a vypadá to na hodně osvěžující změnu. Citron v sobě má všechno, co dnes od trendy outfitů chceme: lehkost, optimismus, hravost i nádech středomořského léta.
Potisky nepůsobí lacině, když se nosí chytře, a dokážou oživit i velmi jednoduchý outfit. Nejhezčí bývají na košilových šatech, lehkých halenkách, saténových sukních nebo hedvábných šátcích, ale fungují i na pyžamových soupravách.
Pokud nechcete působit jako ubrus z italské restaurace, je dobré citrónový potisk kombinovat s klidnějšími kousky: s bílou košilí či tričkem, lněnými kalhotami, džínovinou nebo s přírodními doplňky.
Také to ovšem jde ve výraznějším provedení, třeba se samotnou žlutou. Ta funguje jako odstín, který dovede být elegantní, jemný i luxusní.
Vedle máslově žluté, která v posledních sezonách ovládla minimalistické šatníky, se teď víc prosazuje i sytější citrónová žluť - ta je ještě živější, šťavnatější a odvážnější.
