Každý takový večer, kdy si před spaním neuděláte chvilku na vyčištění pleti, je pomyslným hřebíčkem do rakve vaší pokožky. Pokud totiž nebudete svoji pleť důsledně odličovat a čistit, hrozí, že se vám začnou ucpávat póry, kůže bude podrážděná a zanícená, a o to rychleji ji pokryjí vrásky. Dbát na každodenní péči je zkrátka nutné, a to dokonce i v případě, že se vůbec nelíčíte.

Nejde však jen o večerní rituál, důležitý je i ten ranní. Jinak řečeno, dvakrát denně, sedm dnů v týdnu, to je základní pravidlo pro udržení zdravé a krásné pleti. V momentě, kdy vstanete, byste si měla pomocí čisticího přípravku odstranit pot a přebytečný maz z pleti, stejně jako zbytky nočního krému. V rámci večerního rituálu se zase nejdřív odstraňuje make-up a pak se opět pokračuje přípravkem na čištění pleti. Otázkou ale zůstává – jakým.

Co použít?

Přípravků na čištění pleti je na trhu široké spektrum. Mohou být krémové, pěnové, olejové i micelární, v každém případě nesmí kůži nikdy vysušovat a zatěžovat.

Určitě jsou lepší neparfémované produkty s probiotickými složkami, které zároveň vyrovnávají pH pokožky. Neměly by také obsahovat alkohol, už jen proto, že příliš vysušuje.

Konkrétní přípravek ale zvolte podle typu a stavu vaší pleti. Máte-li ji suchou a křehkou, budou pro vás nejlepší čisticí emulze a mléka.

Na hodně jemnou a citlivou pleť patří oleje, na pórovitou a hrubší zase gely a pěny. Toto rozlišení ale berte s rezervou, vždy platí, že konkrétní přípravky musíte na vlastní kůži vyzkoušet a zjistit, zda vám opravdu vyhovují.

Důležité ale je čistit pleť daným přípravkem správně, tedy důsledně. Když ho jenom rozmažete po obličeji a pak nanesete krém, ucpete si póry a znemožníte pokožce dýchat.

Tip: Že jste pleť vyčistila opravdu důkladně, poznáte tak, že po ní přejedete navlhčeným kosmetickým tamponem a ten zůstane beze změny.

Výživná péče

Čištění lze provádět i pomocí přípravků na bázi oleje. Jde to obvykle bez nějaké zvláštní námahy, snadno odstraníte nečistoty, včetně toho nejodolnějšího make-upu. Výhodou je, že olejové přípravky nevysušují pleť a pomáhají na ní udržovat ochranný film. Kůže je díky tomu krásně hebká, jemná a vláčná, samozřejmě také dokonale rozjasněná a hydratovaná.

Jemný dotyk

I čisticí pěna dokáže intenzivně odstraňovat nečistoty, zklidnit pleť, zmírnit podráždění a zanechat příjemný pocit. Jejím plusem je hygienické balení s pumpičkou bez přístupu vzduchu a také to, že se lehce oplachuje.

Intenzivní zásah

Gely dovedou čistit opravdu hloubkově, obzvlášť, když zvolíte ty pro mastnou pleť. Většinou obsahují antibakteriální složky, i přesto dovedou splnit očistnou misi bez zbytečného podráždění. Po použití gelu se doporučuje nanést na pokožku ještě tonikum pro její osvěžení.

Extra tip Pokud se nelíčíte, můžete sáhnout k osvědčeným přípravkům na čištění. Jde o mýdlo a vodu. Dlouho se tvrdilo, že je to nevhodná kombinace, která jen vysušuje, když ale zvolíte mýdlo se správným pH vhodné pro váš typ pleti, chybu neuděláte.

Citlivost na prvním místě

Po čištění pleti se mohou dostavit pocity pnutí nebo horkosti, to samozřejmě není žádoucí. Pak je víc než vhodné používat na čištění bezoplachová mléka, která pomáhají podráždění předejít.

Dva v jednom

Univerzálním čističem a odličovačem pleti je micelární voda – ta zároveň odstraňuje nečistoty i líčidla, a navíc pokožku vyživuje. Hodí se hlavně na cesty, kdy s sebou nechcete brát zbytečně mnoho kosmetických přípravků.

Malý zázrak

Čištění pleti lze provádět i pomocí jednorázových kosmetických tamponů, nebo zázračnou houbičkou. Výhodou je, že ji můžete používat opakovaně, navíc obsahuje zklidňující probiotika. Díky ní z pokožky dokonale odstraníte odumřelé kožní buňky.