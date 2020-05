Fén má doma snad každý. A není divu! Vyfoukat si hlavu není zase takové umění a zvládne to i technický antitalent. Stačí zmáčknout většinou jen jedno tlačítko a počkat, než se vlasy vysuší do požadovaného účesu. Vypadá to velmi jednoduše. Jenže všechno není takové, jak se občas zdá.

Podle kadeřníků každá druhá Češka dělá při fénování chyby, které fatálně poškozují vlasy. O co konkrétně jde?

1. Dáváte přednost horkému vzduchu

Ano, teplo (v jakékoliv formě) je příjemné. Proto není divu, že většina z nás mu dává přednost i při fénování. Vyšší teplota vzduchu kštici sice rychleji vysuší, ale může poničit její strukturu. Výsledek? Lámavé a třepící se vlasy.



Jak to napravit: Sušte si vlasy studeným nebo vlažným proudem vzduchu. Je šetrnější, navíc podpoří i přirozený tvar kadeří.