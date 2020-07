Začaly to vlastně celebrity. Slavné krásky jako Gwyneth Paltrow (47), Jennifer Lopez (50), Liz Hurley (55) a mnoho dalších poslední dobou jen velice nerady vězní svou parádu v podprsence a tento kousek oblečení prostě nechávají doma. A další ženy se je snaží následovat. Je to ale opravdu v něčem výhodnější?



Sami vědci na to mají protichůdné názory. Tato oblast je paradoxně poměrně dost neprozkoumaná, i když by podle všeho měla zvláště mužské vědce docela bavit. Jedním z těch, kdo se na ni zaměřili, byl před časem například francouzský profesor Jean Dennis Rouillon. Patnáct let sledoval 300 žen ve věku od 18 do 35 let a výsledky jeho výzkumu byly šokující. Podprsenky jsou nejen k ničemu, ale mohou také škodit.

„Ženám, které ji nenosily, se vytvořily svaly, které ňadra samy držely ve správné poloze. Navíc kůže lépe dýchala,“ píše expert o svém tématu. Někteří jeho kolegové navíc tvrdí, že podprsenka deformuje držení těla, a dokonce že by mohla mít byť nepatrný vliv na vznik rakoviny prsu. To ale nikdy nikdo nedokázal.



Pro velmi obdařené ženy je nutností

Objevují se však i zcela opačné názory. Zvláště ženy, které byly bohatě obdařeny, by na tento kus prádla neměly zcela zanevřít.

„Prsa by jim mohla povisnout, navíc se neustále hýbají. A proto pak mohou začít bolet, což se projevuje hlavně večer,“ je přesvědčený osteopat Robin Lansman. Ženy si pak ulevují špatným postojem nebo sezením ve zkroucené poloze, což vede často k bolestem zad a krční páteře.



Důležité ovšem je, jakou podprsenku si dáma vybere. Na ní totiž nejvíce záleží – dobrá může pomoci, ale špatná skutečně spíše uškodí. Přitom se experti domnívají, že až 70 % žen si ji neumí vybrat.

„Nejčastěji nosí úplně jinou velikost, než jim přísluší. A pohodlí mnohdy obětují kráse,“ tvrdí lékař. Podprsenka musí ve chvíli, kdy ji zapnete, obepínat vaše tělo vodorovně. Košíčky se nesmí zařezávat do kůže, ale na druhou stranu mezi nimi a poprsím nemůže být volný prostor. Když zvednete ruce nad hlavu, nesmí vám z podprsenky dole vykouknout ani kousek. A dejte si pozor i na materiál. Musí vám být příjemný. Není nic horšího, když vás právě na tomto místě pořád něco kouše nebo svědí.