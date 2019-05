Při líčení očí se můžete vyřádit. Máte nespočet možností, jak využít sílu třpytek. Pro minimalistický make-up se hodí oční linka plná barevných pigmentů. Hloubku pohledu a rebelský punc získáte za pomoci metalických očních stínů. Zvláště efektní jsou odlesky do modra či smaragdově zelené. Nicméně nic nezkazíte ani klasikou v podobě zlaté či stříbrné. Pro opravdu zářící vzhled vsaďte na kombinaci očních linek a různě barevných stínů. Čím divočejší budou, tím lépe. Letos totiž frčí extravagantní look.

Paletka očních stínů Moondust, 1490 Kč

Třpytivé stíny nemusíte využívat pouze při líčení očí. Pudrové, ale i krémové textury se hodí také jako rozjasňovač. Ten by měl být základem každého make-upu. Díky nim dosáhnete skutečně úžasného efektu.



Kosmetický tip: Pokud se chystáte na akci, kde se fantazii meze nekladou, zahalte se celá do třpytek. Pořiďte si speciální glitry na obličej a tělo. Aplikují se za pomoci speciální báze, která zajistí jejich dlouhodobou výdrž. Můžete tak bez obav řádit do ranních hodin.

Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss, 600 Kč

Líčení rtů by se nikdy nemělo podceňovat. Rty jsou totiž tím nejsmyslnějším, co na obličeji najdeme. Zvýrazněná ústa jsou sexy, pro muže působí jako rudý hadr na býka, dráždí je. Místo “nudné” rtěnky sáhněte po lesku s drobnými třpytkami či holografickým efektem. Kromě toho, že rty získají smyslná charakter, navíc jim opticky přidáte na objemu. Využívat by je měly především ženy, které mají velmi úzké rty.



Trik vizážistů: Nesnášíte ulepené rty? Pak si k ruce vezměte metalické oční stíny se zlatým či měděným efektem. Na klasickou rtěnku, či balzám naneste malé množství očních stínů. Nejlépe do středu rtů. Aplikátorem následně stíny rozetřete do ztracena. Budete překvapená, jak působivě budou rty vypadat.