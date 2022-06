Pokud chcete mít zdravou a zářivě vypadající pleť, je nezbytné začít od základu. A tím je kvalitní péče, to znamená důkladné čištění a maximální hydratace.

To ale zajisté víte, takže teď něco navíc. Tušili jste, že když si na obličej nanesete vitamin C, bude fungovat jako ochranná bariéra a vaše pokožka lépe odolá stresu a škodlivým látkám? Vyplatí se na to myslet, až si budete vybírat produkty na čištění pleti a krémy, ty s vitaminem C dají pokožce ještě něco navrch. Stejně jako rozjasňovač. Ještě před nanášením make-upu přetřete pleť projasňující bází, případně přimíchejte rozjasňovač rovnou do make-upu.

Lekce alchymie

Pokud máte suchou pokožku, bude pro vás tekutá varianta rozjasňovače lepší, podobně jako tekutý korektor. Na mastnou pleť jsou vhodnější přípravky na pudrové bázi, to znamená i pudrový make-up. Následně přijde na řadu korektor a pudr.

Výsledný make-up nejprve zafixujte fixačním přípravkem ve spreji a pak hurá na finální aplikaci rozjasňovače. Na lícní kosti přijde těsně nad tvářenku, na nos ho dejte na špičku, v případě, že ho potřebujete zúžit, i na střed.

Extra tip Dávejte pozor na přípravky, které v sobě mají perleťové částečky. Například bronzer můžete použít místo tvářenky, ale nikoli na konturování tváří, jen by na líce poutal pozornost. Klidně ho však dejte na víčka, na ty zase nejsou vhodné matné produkty, oči potom vypadají staře a unaveně.

Smyslně svůdné rty získáte v momentě, kdy rozjasňovač aplikujete nad střed horního rtu, odpočaté oči zase tehdy, když přípravek nanesete do vnitřního koutku oka. Můžete ho použít také na čelo, ale nedělejte to, pokud se vám nepěkně leskne. Tady je lesk nutné dostat pod kontrolu!

Dokonalá harmonie

Někdy jedna vrstva pudru nestačí, čelo a nos musíte za den vícekrát přepudrovat, což bývá otravné a stejně to nepřináší výsledky. V tomto případě je vhodné opět začít eliminovat mastnotu hned během péče o pokožku, to znamená nepoužívejte přípravky na olejové bázi, ale opravdu jen ty určené na mastnou pleť, nejlépe gelové.

Nezapomeňte pod make-up aplikovat podkladovou bázi, také určenou přímo pro váš typ pokožky, klidně jen na inkriminované partie T-zóny.

Po make-upu a pudru pleť určitě zafixujte matujícím sprejem. A když by se vám zdála mastná během dne, před samotným pudrováním nejdřív odsajte mastnotu pomocí ubrousku. Tím otřete i původní líčidla, a vyhnete se tak tomu, že budete mít na sobě několik vrstev, to nevypadá dobře.