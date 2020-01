Co musí umět dobrá bota? Kvalitní obuv, ať už se jedná o letní sandály či sněhule, by měla splňovat několik základních vlastností. * Musí zajišťovat správné obutí nohy, tedy pomáhat při stoji a chůzi, podporovat nožní klenbu a udržovat patu ve správném postavení.

* Nezbytností je správně modelovaná stélka (vložka), která je různě tvarována pro podporu klenby i pohodlnou chůzi. * Podrážka neboli podešev musí chránit nohu před vnějšími vlivy, jako je třeba vlhkost, ale současně udržovat kontakt chodidla s podložím. * Podpatek by měl být přiměřeně vysoký, odpovídat tvaru a účelu obuvi. * Obutá noha musí být v přirozené poloze, aby byla dostatečně chráněná, což zajišťuje i vhodný materiál. Ideální je přírodní kůže. Vyvarujte se umělých látek, které znemožňují dýchání chodidla.