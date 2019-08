Mules od svého vzniku prošly jen lehkou proměnou. Dnes mají hned několik podob, což je jednou z jejich mnoha výhod. Přijdou si tak na své ženy preferující ryze elegantní styl oblékání, ale i ty, co se cítí lépe v oděvech ležérních.

Z kolekce: H&M, 499 Kč

Ač se za tu dobu staly pantoflíčky s uzavřenou špičkou a otevřenou patou již několikrát trendem číslo jedna, vždy jejich sláva rychle pominula. V posledních třech letech si však své prvenství stále drží.

Důvodem může být jejich „znovuzrození“, které má na svědomí světově proslulý modní dům Gucci. Ten nazouvákům vdechl moderní pojetí, jež si zamilovali lidé po celém světě, včetně slavných jmen. Tím, že obutí od Gucciho nebylo pro širokou veřejnost, začaly botky „kopírovat“ i jiné společnosti. Výsledkem je tak nejen široká nabídka, ale i cenové rozpětí.

Zara, 799 Kč

Jaké jsou trendy?

To je těžká otázka, jelikož mules jsou všechny stylové a nadčasové. Tím, že se do módy vrací špičky, preferovaly bychom tuto verzi. Pokud vám boty do špičky nevyhovují, ať už je na vině široký nárt, nebo jsou mimo váš vkus, bez obav sáhněte po „kulatém“ modelu. Velmi atraktivní jsou i nazouváky po vzoru nesmrtelných mokasín.

Z kolekce: Humanic, 799 Kč

Jak je kombinovat?

V případě mules vedle šlápnout nemůžete. Právě jejich snadná kombinovatelnost z nich dělá tak skvělé obutí, které by nemělo chybět v botníku žádné ženy.

Je vhodné ke kancelářským outfitům, kde prim hrají kostýmky, stejně jako k romantickým šatům či klasickým džínsům. Pro stylový look si oblékněte široké palazzo kalhoty čí culottes, k nim zvolte saténový top v negližé stylu a na nožky obujte nazouváky. Rázem získáte šmrncovní model vhodný nejen na pracovní schůzky, ale i romantické večeře.

Věřte, že jakmile mules jednou obujete, nebudete chtít nosit nic jiného.