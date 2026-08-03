Staré dobré boho je na scéně, ale v novém kabátku. Pořád v sobě má volnost, kreativitu a lehkou nespoutanost, jen už nepůsobí jako „kostým“ na hudební festival. Inspiruje se romantikou sedmdesátých let, ale míchá ji s moderní ženskostí, průsvitnými materiály, krajkou, semišem plus osobitými doplňky.
Velkým hitem se stává takzvané „dark boho“, tedy bohémský styl postavený zejména na černé barvě. Ta dodává jinak rozevlátým modelům šmrnc, eleganci a trochu rebelský až čarodějnický nádech.
Maxi šaty, třásně i výrazné šperky
Základem jsou stále vzdušné maxi šaty, volné halenky, třásně nebo háčkované prvky, které se kombinují s koženými pásky, vysokými botami, tmavými brýlemi či výraznými šperky.
Typické jsou pořád i vrstvy a kontrasty, ale přitvrzuje se v kombinování jemnosti s drsnějšími prvky.
|
70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník
A co barvy? Klasické zemité tóny zůstávají, nově jim ale kraluje černá, tmavě vínová nebo čokoládová. Vedle lnu, bavlny a háčkování se objevují také průsvitné látky, satén nebo kůže, méně je džínoviny, i když ani ta zcela nevymizela. Výsledkem je styl, který působí svobodně, žensky a trochu tajemně zároveň. Přesně tak, jak si sně letošní léto žádá.
Článek vznikl pro časopis Tina.