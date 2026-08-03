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Nový boho styl je více tajemný. Nebojí se ani černé

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Černá a boho? Ano, jde to dohromady a funguje to výborně. Krajka a výšivky v...

Černá a boho? Ano, jde to dohromady a funguje to výborně. Krajka a výšivky v tomto provedení mají šmrnc! ŠATY, www.bonprix.cz, 1699 Kč | foto: Bonprix

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9 fotografií
Sladkým hippie vílám odzvonilo. Je tady jiný styl, ale v trochu jiné podobě. Přináší méně barevné romantiky, ale o to více tajemna, krajky, černé a nespoutané ženskosti.

Staré dobré boho je na scéně, ale v novém kabátku. Pořád v sobě má volnost, kreativitu a lehkou nespoutanost, jen už nepůsobí jako „kostým“ na hudební festival. Inspiruje se romantikou sedmdesátých let, ale míchá ji s moderní ženskostí, průsvitnými materiály, krajkou, semišem plus osobitými doplňky.

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Tina

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Velkým hitem se stává takzvané „dark boho“, tedy bohémský styl postavený zejména na černé barvě. Ta dodává jinak rozevlátým modelům šmrnc, eleganci a trochu rebelský až čarodějnický nádech.

Maxi šaty, třásně i výrazné šperky

Základem jsou stále vzdušné maxi šaty, volné halenky, třásně nebo háčkované prvky, které se kombinují s koženými pásky, vysokými botami, tmavými brýlemi či výraznými šperky.

Typické jsou pořád i vrstvy a kontrasty, ale přitvrzuje se v kombinování jemnosti s drsnějšími prvky.

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A co barvy? Klasické zemité tóny zůstávají, nově jim ale kraluje černá, tmavě vínová nebo čokoládová. Vedle lnu, bavlny a háčkování se objevují také průsvitné látky, satén nebo kůže, méně je džínoviny, i když ani ta zcela nevymizela. Výsledkem je styl, který působí svobodně, žensky a trochu tajemně zároveň. Přesně tak, jak si sně letošní léto žádá.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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