náhledy
Pokud nejste zastánkyní sukní a na kraťasy si netroufáte, volné kalhoty s balónovými nohavicemi jsou pro vás tím pravým ořechovým. Překvapí vás, jak pohodlné jsou! Pro vyvážení postavy kombinujte s úzkým svrškem. Cena 1999 Kč
Autor: Zara
K bohémskému stylu oblékání patří i výšivky a nabírané rukávy. Obojí v sobě snoubí tato tunika, která bude vypadat nejlépe ve spojení s džínovinou nebo rozevlátou sukní v přírodním odstínu. Díky volnějšímu střihu vám v ní nebude horko, přestože se do parných dní černá barva nedoporučuje. Na dovolenou nebo do města ideální kousek. Cena 849 Kč
Autor: Zara
K boho stylu neodmyslitelně patří krajky a háčkované oblečení. Tento krémový komplet navíc odkazuje i k trendu módního návratu do nultých let. Můžete jej nosit dohromady, ale kalhoty budou vypadat dobře i s jakýmkoli jiným topem. Tílko ze setu zase unosíte k šortkám i sukním. Cena 1299 Kč
Autor: s. Oliver
Pro horké letní dny se hodí i tunika v indiánském stylu. Odhalené rameno působí sexy a vzdušný střih a lehoučký šifon se zase postarají o pohodlné nošení i při vysokých teplotách. Krásně bude vypadat s džínami, tmavými nebo denimovými šortkami, případně se sukní ke kotníkům. Cena 859 Kč
Autor: Reserved
Jestli jsou nějaké šaty přímo zhmotněním léta, pak právě tyto! Velkorysý střih a délka až na zem odkazují k módě hippies, výrazné barvy s teplým podtónem nádherně podtrhnou opálenou pokožku a lehoučké bavlněné plátno se postará a dokonalý komfort. Na dovolenou k moři perfektní volba! Cena 1228 Kč
Autor: Next
Pokud jste duší romantička, je pro vás boho styl ideální. Nabízí nepřeberné množství svršků, které vaši křehkou duši podtrhnou. Taková je i sněhobílá halenka s madeirou. Volný střih zamaskuje povolené bříško i paže. Skvěle bude vypadat ve spojení s kalhotami s vysokým pasem. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Halenka z lehoučké bavlněné tkaniny ozvláštněná krajkou madeira vás promění ve vílu. Díky velkorysému střihu je krásně vzdušná a bude vypadat fantasticky přes plavky nebo k šortkám. Žádá si tělové prádlo. Cena 1699 Kč
Autor: H&M
Na dovolené v přímořském letovisku, v rozpáleném městě i večer v zahradní restauraci se sklenkou lahodného koktejlu... Všude tam oceníte tyto lehoučké šaty s rafinovanými krajkovými vsadkami a špagetovými ramínky. Ukážou akorát tolik opálené kůže, abyste vypadala rafinovaně svůdně, ale nikoli vulgárně. Cena 999 Kč
Autor: F&F
Volné šaty nad kolena budou slušet hlavně vysokým ženám s delšíma nohama. Dlouhé rukávy vás ochrání před spálením žhavým sluncem, ale díky volnému střihu a lehkému materiálu vám nebude horko. Nápaditý vzor a hravé šňůrky ve výstřihu udělají všechnu „módní práci“ za vás, postačí jen jednoduché doplňky. Cena 899 Kč
Autor: Bonprix