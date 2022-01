Bílá a ještě bělejší zimě vyloženě sluší. Sice se říká, že rozšiřuje, což je zajisté pravda, chce to ale vychytat model tak, aby byla na těch správných partiích.

Stačí se jen řídit podle jednoduchého klíče: Co se může zvětšit, například menší ňadra, bude bílé, a naopak vše, co je třeba opticky zmenšit, se bílé vyhýbá. Navíc to musí být ten správný odstín, který vám bude slušet.

Že bílá není jenom jedna, to ví dobře každá žena, která si kdy vybírala svatební šaty. Sněhobílá a starobílá, smetanová nebo mandlová, slonovinová, krémová či champagne, možností je hodně, ale jak se v nich zorientovat?

Ty nejjasnější a nejbělejší odstíny se hodí jen ke studeným typům, tedy k ženám, které mají chladný podtón pleti a vlasy se stejným nádechem (popelavé a hnědé či obecně tmavé bez červených odlesků), vytvoří totiž dokonalý kontrast. Pro teplý typ (zlatavý odstín pleti a vlasy i obočí se zlatým nebo červeným nádechem) jsou vhodné všechny ostatní odstíny běloby.

No, a teď už jen stačí barvičku správně nakombinovat. Velmi trendy jsou světlé kombinace s béžovou a hnědou. Klasikou, která se nikdy neomrzí, je bílá snoubící se s černou.

A pro ty, co mají odvahu, je tu i monochromatický zimní outfit: v překladu bílá paní od hlavy až k patě.