Splývavá šifonová halenka s krajkovými detaily vás rázem promění v pravou dámu, která ví, co chce a co jí sluší. Snoubí v sobě minimalismus a ženskou něhu a bude perfektní volbou do kanceláře i do divadla.
Autor: s. Oliver
Romantická transparentní sukně s květinovými aplikacemi je ženská, něžná a zároveň prudce trendy. Na slavnostnější příležitosti ji slaďte s hedvábnou halenkou, do města pro rebelský kontrast s koženou bundou. Slušet jí budou podpatky i ploché balerínky. Cena 699 Kč
Autor: Lindex
Bez ohledu na styl oblékání, kvalitní bílé tričko by měla mít v šatníku každá žena. Zaměřte se na kousky z vysokogramážového úpletu, který drží tvar a nevytahá se po prvním praní. Ideální je zvolit volnější střih. Cena 699 Kč
Autor: Lindex
Do módy se vrací košile s krátkým rukávem. Zvolte model volnějšího střihu, který skýtá řadu možností kombinování. Takovou košili můžete nosit samostatně nebo v létě přes šaty či tílko, a vyhrát si tak s vrstvením. Navíc si díky ní nespálíte ramena. Cena 1699 Kč
Autor: s. Oliver
Krátké kalhoty nejsou výsadou mladých dívek. V kurzu jsou elegantní bermudy, které můžete nosit v každém věku. Střihově lichotí i širším bokům a stehnům. Jen pozor, můžou opticky zkracovat nohy. Cena 1299 Kč
Autor: Mango
Oblekové kalhoty s širokými nohavicemi se hřejí na módním výsluní už několikátou sezónu a z módy nevychází ani nyní. V bílé variantě působí mladistvě a můžete je nosit na tisíc způsobů. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Krátké propínací šaty střihově inspirované vestou jsou působivé a elegantní. Můžete je obléct samostatně, případně nechat rozepnuté a obléct je k džínům a obyčejnému tričku. Celek okamžitě povýšíte na jinou úroveň. Cena 1099 Kč
Autor: H&M