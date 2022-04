Správné boty na běhání jsou absolutním základem. A nejde jen o to, aby vám byly pohodlné, a nikde netlačily. Jejich význam při sportování je mnohem hlubší.

Neudělejte zásadní chybu

Ti, kdo s během teprve začínají, na prvních běžeckých botách často šetří s tím, že to chtějí nejdřív vyzkoušet a časem si možná pořídí lepší model. První dojmy vám ale může zkazit právě nekvalitní běžecká obuv, která vás bude tlačit a dřít. Kvůli nekonformním teniskám se časem můžete běhání zcela vzdát, a to by byla škoda. Proto stojí zato do bot investovat a případně zvážit rady odborníků.

Je potřeba si uvědomit, že kvalitní běžecká obuv vám poskytne potřebný komfort. Rozhodně si nepleťte si dojmy s pojmy, protože ,,kvalitní“ nutně neznamená nejdražší. Pro začátek opravdu nemusíte mít poslední výkřik sportovní módy. S ohledem na širokou nabídku, je možné pořídit osvědčené modely z předchozích let s výraznou slevou.