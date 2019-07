Čeho se držet při líčení

Letošní trendy hovoří jasně. Výrazné líčení je in. Jak na něj? Stačí se držet doporučení vizážistky českých celebrit Hany Řezáčové:

1. Vždy vyberte dvě barvy, které jsou blízké vašemu tónu pleti, a vyzdvihněte je!

2. Nikdy neuděláte chybu, když zvýrazníte obočí.

3. Ty odvážnější z vás můžou do obočí zapracovat výraznou barevnou řasenku.

4. Boxer braids vypadají zajímavě obarvené například na modro a k nim sladit modrou linku.



5. Barvu vlasů nám většinou příroda vybrala sama. Perfektně se hodící k našim očím. Ale když už jdete do jiných barev, tak studánkově modrým očím sedne blond a pastelové barvy. Zeleným očím lichotí hodně výrazné červené a zrz tóny vlasů. Hnědoočky můžou experimentovat prakticky se vším. Samozřejmě je to hodně o individuálním pocitu a celkovém vzhledu. Těžko házet všechny do jednoho pytle.

6. Celkově barevným vlasům sluší hodně výrazné obočí, které vyzdvihne vaše oči.

7. K růžovým vlasům zkuste hnědou rtěnku.

8. K modrým si dejte výraznou linku ve stejné barvě.

9. Zeleným vlasům prospěje meruňková tvářenka.

10. Fialovým vlasům sluší bronzové oční stíny.

A jak poznáte tón vaší pleti? Koukněte se na zápěstí, na místo, kde je kůže velmi tenká. Když jsou žíly modré až fialové, máte chladný podtón. Jestliže jsou do zelena, patříte k teplému podtónu. A pokud žíly nevidíte nebo jsou zelenomodré, máte neutrální podtón.

3 druhy tónu pleti a barvy, které jim sluší:



1. Chladný tón pleti

Sluší vám modrá, fialová, červená nebo růžová. Skoro všechny pastelové barvy vás jednoznačně zkrášlí a zlatavé odstíny vás úplně rozzáří. Vyhýbejte se jen světle žlutým odstínům. Zbytečně by z vás dělaly nezdravě vypadající bleduli.

2. Teplý tón pleti

Zemité barvy jsou pro vás značka ideál, zvláště když jsou byť i v malém kontrastu s vaší pletí. Jde o odstíny olivové, žluté, zelené, zlaté, oranžové, měděné či bronzové.

3. Neutrální tón pleti

Jsou v souladu s neutrálními barvami. A skvěle budete vypadat ve studených i teplých odstínech. Neutrálnímu tónu pleti prostě sluší každá barva.

Co na sebe při výrazném líčení

Chcete se líčit i oblékat v barvách, pak se vám těchto pár rad od stylisty slavných Pavla Filandra bude rozhodně hodit:

1. Pokud chcete jít do tak velkého extrému, že zvolíte barevné líčení, vlasy i oblečení, pak musíte být ten typ člověka, který to unese jako osobnost. Protože věřte, že rozhodně budete přitahovat pohledy okolí. To, že na sebe všechno splácáte, neznamená, že z vás je hned swagger. Když totiž nebudete dodržovat určená módní pravidla, místo stylového outfitu budete spíš za nevkusného šaška. Dávejte si na to pozor! Celkový look totiž musí být dokonale sladěný k adekvátní postavě, i když se na první dojem může zdát třeba trochu kýčový.

2. Líbí se vám extravagantní líčení, pak doporučuji střídmější barvy na oblečení. Nemyslím tím ale chodit jen v černé nebo bílé. Využijte jednoho z výrazných odstínů použitého v líčení a decentně jím doplňte celkový outfit. Například: Máte na obočí a rtech zelenou, tak si vezměte menší doplněk, třeba náramek, pásek nebo boty ve stejné barvě. Ale nic velkého a rozhodně ne všechno stejně zelené jako líčení.

3. Výrazné líčení by se také nemělo kombinovat s oblečením s velkými vzory. Když budete mít hodně barevné líčení, k tomu tuniku s velkými barevnými kruhy a nedej bože k tomu ještě zelené vlasy, budete tak trochu za klauna. Podobné ulítlosti si můžete dovolit jen na party na dovolené někde moře.



4. Majitelky vlasů se řvavě fialovou nebo růžovou barvou by měly volit světlejší barevné oblečení.

5. Máte-li na hlavě tyrkysovou, zelenou či modrou, což si dávají spíš sebevědomí lidé, co nechtějí rozdávat energii, oblékejte spíš tmavší odstíny a jednodušší střihy.

6. Celkově ale platí jedna věc: Na vašem outfitu se má odrazit váš charakter, to, co o sobě chcete sdělit společnosti. Podle toho se oblékejte. Když vy se budete cítit dobře i okolí vás bude dobře vnímat.