Jako duhová víla budete působit, když obarvíte jednotlivé prameny alespoň třemi různými odstíny. Střídejte je mezi sebou. Ač se může zdát, že se jedná o složitý postup barvení, opak je pravdou. Na obdobném účesu nemáte co zkazit. Rozdělte vlasy do jednotlivých pramínku, které následně barvěte. Každý nabarvený pramen zabalte do alobalu. Zabráníte tak smícháním barev mezi sebou. Nezapomeňte mezi módním melírováním ponechat vyniknout i své barvě vlasů.