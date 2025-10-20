Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší?

Proč je typologie víc než jen trend?
Na sociálních sítích se v posledním roce objevily stovky videí Se šátky a rychlým určováním typu. „Najednou se z ní stal fenomén, ale důležité je pochopit, že to není jen o mávnutí „šátkem“. Barevná typologie má svá jasná pravidla a principy. Nejde jen o to, jakou barvu oblečení si můžeme dovolit, ale o to, jak působí její vlastnosti – jas, podtón nebo sytost,“ vysvětluje Arsov.
Barvy podle něj dokážou s obličejem zázraky: „Správná barva pleť projasní, oči rozsvítí a rysy zjemní. Nesprávná barva naopak zvýrazní vrásky a dodá unavený výraz. Proto nerad odpovídám na otázku, co je letos moderní. Trendy nesluší všem. Každému padne něco jiného – a od toho se typologie odvíjí.“
Čtyři roční období a jejich podtóny
Základní systém pracuje se čtyřmi typy podle ročních období – jaro, léto, podzim a zima. Každé období má svůj podtón a ještě dva podtypy, takže dohromady existuje 12 variant.
● Zima – modrofialový podtón, kontrastní a čisté barvy.
● Léto – modrozelený podtón, jemné a kouřově tlumené odstíny.
● Jaro – žlutooranžový podtón, svěží, jasné a teplé barvy.
● Podzim – červeno-oranžový podtón, kořeněné, zemité tóny.
„A dobrá zpráva? Každý může nosit všechny barvy – jen je potřeba zvolit tu správnou variantu. Já jsem klasický letní typ a přesto mohu nosit oranžovou, i když ji osobně nemám rád. Jen musí být vybraná taková, která odpovídá mému typu – tedy oranžová s modrozeleným podtónem, méně sytá, spíše světlejší a v matnějším provedení. A pak už působí harmonicky,“ říká Arsov.
Jak zjistit svůj typ – krok za krokem
Určování typu podle fotky není spolehlivé – světlo, make-up nebo filtr vždy zkreslí výsledek. Podle Arsova má správný postup jasná pravidla:
- Čistá pleť – bez make-upu.
- Vlasy zakryté, aby nerušily.
- Bílé prostěradlo kolem ramen, aby oděv neovlivnil výsledek.
- Test látek – přikládají se barevné šátky a sleduje se, co udělají s pletí.
„Když barva padne, je to okamžitě znát – pleť se rozzáří, oči jsou jasnější, rysy měkčí. Když je barva mimo náš typ, naopak zvýrazní vrásky, unaví pleť a celkově působí disharmonicky,“ vysvětluje.
Nejčastější chyby, kterým se vyhnout
● Aplikace a umělá inteligence. „Fotografie je vždy zkreslená – hraje roli světlo, make-up, barva vlasů i oblečení,“ upozorňuje Arsov.
● Oblíbená barva = lichotivá barva. „To, že máte ráda modrou, neznamená, že vám sluší všechny její odstíny,“ upozorňuje Arsov.
● Datum narození. „To, že jste se narodila v prosinci, neznamená, že jste zimní typ. Typologie se řídí podtónem pleti, ne kalendářem,“ dodává.
3 rychlé tipy podle Tomáše Arsova
- Testujte zlatou a stříbrnou. „Pokud vám víc sluší zlaté šperky, pravděpodobně patříte mezi teplé typy. Pokud stříbro, jste spíš studený typ.“
- Sledujte oči. „Správná barva vám okamžitě projasní zorničky. Když oči působí mdle, je to znamení, že barva není ta pravá.“
- Začněte u obličeje. „Nemusíte hned měnit celý šatník. Největší efekt mají barvy, které máte u obličeje – topy, šály, líčení nebo barva vlasů.“
Profesionální typologie jako nejlepší investice
Barevná typologie je o hledání barev, které vás podpoří. „Každému sluší něco jiného – záleží na typu, tvaru obličeje i celkovém projevu. Pokud bychom slepě následovali ‚to moderní‘, může to skončit spíš tragikomicky než stylově,“ říká Arsov.
A dodává jasné doporučení: „Pokud chcete na vlastní kůži zažít, jak moc správná barva dokáže změnit vaši tvář, doporučuji si typologii vyzkoušet profesionálně. Je to investice, která se vrací při každém pohledu do zrcadla – ať už ráno před odchodem do práce, nebo večer na společenské akci.“
Autor: Tomáš Arsov