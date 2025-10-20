Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší?

Chcete působit svěže, mladší a sebevědoměji, aniž byste změnila účes nebo kompletně celý šatník? Podle odborníka na vlasovou péči a stylisty Tomáše Arsova je klíčem barevná typologie. „Používám ji už téměř 20 let a vím, že když ji uchopíme správně, dokáže zásadně změnit nejen vzhled, ale i to, jak se sami cítíme,“ říká.

Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov poradí. | foto: Archiv Tomas Arsov

Proč je typologie víc než jen trend?

Na sociálních sítích se v posledním roce objevily stovky videí Se šátky a rychlým určováním typu. „Najednou se z ní stal fenomén, ale důležité je pochopit, že to není jen o mávnutí „šátkem“. Barevná typologie má svá jasná pravidla a principy. Nejde jen o to, jakou barvu oblečení si můžeme dovolit, ale o to, jak působí její vlastnosti – jas, podtón nebo sytost,“ vysvětluje Arsov.

Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...

Barvy podle něj dokážou s obličejem zázraky: „Správná barva pleť projasní, oči rozsvítí a rysy zjemní. Nesprávná barva naopak zvýrazní vrásky a dodá unavený výraz. Proto nerad odpovídám na otázku, co je letos moderní. Trendy nesluší všem. Každému padne něco jiného – a od toho se typologie odvíjí.“

Čtyři roční období a jejich podtóny

Základní systém pracuje se čtyřmi typy podle ročních období – jaro, léto, podzim a zima. Každé období má svůj podtón a ještě dva podtypy, takže dohromady existuje 12 variant.

Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...
Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...
Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...
Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...

Zima – modrofialový podtón, kontrastní a čisté barvy.

Léto – modrozelený podtón, jemné a kouřově tlumené odstíny.

Jaro – žlutooranžový podtón, svěží, jasné a teplé barvy.

Podzim – červeno-oranžový podtón, kořeněné, zemité tóny.

„A dobrá zpráva? Každý může nosit všechny barvy – jen je potřeba zvolit tu správnou variantu. Já jsem klasický letní typ a přesto mohu nosit oranžovou, i když ji osobně nemám rád. Jen musí být vybraná taková, která odpovídá mému typu – tedy oranžová s modrozeleným podtónem, méně sytá, spíše světlejší a v matnějším provedení. A pak už působí harmonicky,“ říká Arsov.

Jak zjistit svůj typ – krok za krokem

Určování typu podle fotky není spolehlivé – světlo, make-up nebo filtr vždy zkreslí výsledek. Podle Arsova má správný postup jasná pravidla:

  1. Čistá pleť – bez make-upu.
  2. Vlasy zakryté, aby nerušily.
  3. Bílé prostěradlo kolem ramen, aby oděv neovlivnil výsledek.
  4. Test látek – přikládají se barevné šátky a sleduje se, co udělají s pletí.
Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...

„Když barva padne, je to okamžitě znát – pleť se rozzáří, oči jsou jasnější, rysy měkčí. Když je barva mimo náš typ, naopak zvýrazní vrásky, unaví pleť a celkově působí disharmonicky,“ vysvětluje.

Nejčastější chyby, kterým se vyhnout

Aplikace a umělá inteligence. „Fotografie je vždy zkreslená – hraje roli světlo, make-up, barva vlasů i oblečení,“ upozorňuje Arsov.

Oblíbená barva = lichotivá barva. „To, že máte ráda modrou, neznamená, že vám sluší všechny její odstíny,“ upozorňuje Arsov.

Datum narození. „To, že jste se narodila v prosinci, neznamená, že jste zimní typ. Typologie se řídí podtónem pleti, ne kalendářem,“ dodává.

3 rychlé tipy podle Tomáše Arsova

Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...
Barevná typologie pro začátečníky: Víte, co vám opravdu sluší? Tomáš Arsov...
  1. Testujte zlatou a stříbrnou.Pokud vám víc sluší zlaté šperky, pravděpodobně patříte mezi teplé typy. Pokud stříbro, jste spíš studený typ.“
  2. Sledujte oči.Správná barva vám okamžitě projasní zorničky. Když oči působí mdle, je to znamení, že barva není ta pravá.“
  3. Začněte u obličeje. „Nemusíte hned měnit celý šatník. Největší efekt mají barvy, které máte u obličeje – topy, šály, líčení nebo barva vlasů.“

Profesionální typologie jako nejlepší investice

Barevná typologie je o hledání barev, které vás podpoří. „Každému sluší něco jiného – záleží na typu, tvaru obličeje i celkovém projevu. Pokud bychom slepě následovali ‚to moderní‘, může to skončit spíš tragikomicky než stylově,“ říká Arsov.

A dodává jasné doporučení: „Pokud chcete na vlastní kůži zažít, jak moc správná barva dokáže změnit vaši tvář, doporučuji si typologii vyzkoušet profesionálně. Je to investice, která se vrací při každém pohledu do zrcadla – ať už ráno před odchodem do práce, nebo večer na společenské akci.“

Autor: Tomáš Arsov

