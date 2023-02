Do doby, kdy kolem nás budou zářit a vonět nádherné květy, je sice ještě daleko, ale proč si ten krásný čas nepřipomenout? Žlutá je úžasná barva, která šíří „sluníčkovou“ náladu a každému outfitu dodá šmrnc. Vyhýbat se jí nemusí ani blondýny se světlou pletí, jen by ji neměly dávat do blízkosti obličeje.

Jsou osvědčené barevné kombinace, kterými nic nepokazíte. A patří k nim také béžová či světle hnědá s modrými tóny, a to světlejšími i tmavšími. Geometrické vzory jsou teď v kurzu a odstín topu vám umožní skládat i jiné barevnosti - třeba se žlutou, šedou bleděmodrou aj.

Fialová ano, nebo ne? Záleží jen na vás. Pokud ale dáte téhle barvě šanci, můžete si být jistá, že pozornost máte zaručenou. Jemná, něžná levandulová se snese s každým odstínem pleti a vlasů (i zrzavým). Jednobarevný fialový outfit by byl jistě elegantní, kostkovaná košile mu ale dodá hravost.

Spojení růžové s oranžovou a červenou (barvou roku 2023 Viva Magenta) je pro ty odvážnější. Ovšem nudu, chmury a tmu zahání dokonale. Pokud by už na vás bylo té růžové moc, lze sako a kalhoty (nebo jen jedno z toho) zkombinovat se správným odstínem červené. Jinou barvu vybírejte pečlivě.