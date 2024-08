Oblékněte barvy, pro konec léta jsou jako dělané

Nebojte se, žádné převlékání za klauny nehrozí, chceme vám nabídnout trendy barvy, které vás udělají nepřehlédnutelnou.

Začít můžete modely v Peach Fuzz, něžném broskvovém odstínu označovaném za barvu roku. K němu se perfektně hodí růžová, oranžová, tyrkysová a královská modrá, varianty, které jsou hodně nápadné. Léto je jich plné i tak a opravdu září.

Menší zklidnění a zároveň i výtečný efekt přináší stříbrná. Je něžnější, ale leskne se a třpytí, takže ji nelze minout.

Že vám to pořád ještě není dost? Všechny tyhle barvičky byly takové typicky letní a svým způsobem jemné, ovšem dovedete si představit tmavě červenou, takovou tu skoro vínovou, v létě? Jde primárně o těžký podzimní odstín, takže v jiném období může lehce šokovat. Ale přesně o to módním expertům šlo. Vyzkoušíte ji? Máte na to odvahu?