Aktuální módní trendy přinášejí na léto hned několik inspirativních barevných stylů.
Bát se nemusíte nestandardních odstínů, jako jsou třeba sytě fialová, jásavě žlutá, ostře zelená, tyrkysová, limetková, tomatová, oranžová a další.
Potěšíme ale i milovnice jemných a éterických „baby“ odstínů, protože i ty mají v barvách růžové a modré své místo na výsluní letos jisté.
Vyzkoušejte trendy barvy i v monochromatických (jednobarevných) outfitech – prostě od hlavy k patě. Odvážné letní měsíce dovolují více než jiné, tak k tomu máte ideální příležitost.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.