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Hrátky s barvami. Léto může hrát všemi odstíny, odvažte se

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Sandály, cena 849 Kč | foto: Deichmann

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Barvou roku 2026 je sice „nebarva“, obláčkově bílá Cloud Dancer, ale pohrát si můžeme i s těmi ostatními. A dobrou zprávou je, že k oblakovému tanečníkovi se hodí téměř všechny.

Aktuální módní trendy přinášejí na léto hned několik inspirativních barevných stylů.

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Bát se nemusíte nestandardních odstínů, jako jsou třeba sytě fialová, jásavě žlutá, ostře zelená, tyrkysová, limetková, tomatová, oranžová a další.

Potěšíme ale i milovnice jemných a éterických „baby“ odstínů, protože i ty mají v barvách růžové a modré své místo na výsluní letos jisté.

Vyzkoušejte trendy barvy i v monochromatických (jednobarevných) outfitech – prostě od hlavy k patě. Odvážné letní měsíce dovolují více než jiné, tak k tomu máte ideální příležitost.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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