Balit kufr na letní dovolenou by měla být radost, a ne logistická noční můra. Jenže stačí chvíle a jste uprostřed malého osobního dramatu: „Kolik šatů je moc? A kam mám dát všechny ty boty? Co když si nevezmu právě to, co tam budu potřebovat nejvíc?!“

Klid. Dýchejte. My vám poradíme, jak zabalit s rozumem i stylem – a ještě se u toho pobavit. Nezabalíte celý život. Zabalíte jen to, co opravdu použijete.

Každý kousek by měl mít své „proč“. A pamatujte, když něco zapomenete, snadno to dokoupíte na místě. Takže: sbalit, zavřít kufr, dát si sklenku vína a těšit se. Moře už na vás čeká.

Vezměte si papír a napište si jednoduchý seznam. Jeden na oblečení, jeden na kosmetiku, jeden na „nezbytnosti“ (léky, doklady, sluneční brýle, nabíječky, čtečka, plavky). A ano – pište si ho klidně fixou a udělejte si fajfky. Uvidíte, jak to zklidní nervy.

Slyšela jste už o balicích kostkách? Jsou to malé látkové obaly, které se zapínají na zip a do kterých rozdělíte oblečení podle typu: trička, šaty, prádlo, plavky... a pak je jednoduše naskládáte do kufru jako skládačku. Až přijedete na hotel, jen vytáhnete kostky, uložíte je do skříně a kufr zavřete. Čistě, rychle, elegantně.

Řiďte se pravidlem, že všechno musí ladit se vším. Zvolte jednu barevnou paletu a všechno oblečení kombinujte. Jeden lehký overal? Ano. Dvoje plavky (pro dobrý pocit)? Rozhodně. Sedm triček? Ne.

Dvě trička a dvě tílka, která unosíte ve dne i večer, vám postačí. Přibalte velký šátek, protože ho využijete jako pareo, přehoz přes ramena nebo na pláž.

Obuv? Tři páry a dost: pohodlné sandály, plážové žabky a něco na večerní promenádu.

