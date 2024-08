Arónie, avokádo i arganový olej. V kráse vsaďte na písmeno A

Arganový zázrak

Plod argánie trnité vede přímo k tomu, co se dnes považuje za jeden z nejdražších a nejvyužívanějších olejů v kosmetickém průmyslu. Ano, arganový olej je hodně žádaný, a to díky svým benefitům. Je bohatý na vitamin E, hloubkově vyživuje a regeneruje.

Zároveň představuje silný antioxidant, pomáhá v boji proti buněčnému stárnutí. Také funguje na křehké nehty a mdlé vlasy.

V kosmetické taštičce by neměl chybět osobám se suchou a dehydratovanou pletí, která nese známky poškození a je plná jizviček. Vhodný je i na suché či mastné vlasy a lámavé nehty.

Zábal z arganového oleje: Doporučuje se proti třepivým vlasům. Olej vmasírujte do konečků, kštici zabalte do ručníku a nechte účinkovat do rána. Pak opláchněte šamponem.

Tip: Na hodně suchou pleť olej s jasmínovým, hezky půl zkuste smíchat arganový na půl, a ošetřovat touto olejovou kombinací postižená místa.