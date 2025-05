Projekt pro dobrou náladu Američan Neil Pasricha zveřejnil na svém internetovém blogu tisíc fantastických věcí, které by měly lidi inspirovat k tomu, aby si uvědomili, že je jejich život plný příjemných a potěšujících maličkostí, jimž často nepřikládali ani žádný význam. Už jen pomyšlení na ně však zlepšuje náladu. Vyzkoušejte si je, tady je několik příkladů. Vžijte se do následujících situací a zjistěte, jestli vám přinášejí malé pohlazení po duši… V obchodě se otevře další volná pokladna.

V nabídce mají to, co jste si přáli.

Někdo při hře Monopoly stoupne na políčko vašeho hotelu.

Dočítáte poslední stránky knihy.

Chcete si přivolat výtah a on k vám právě dorazí.

Usínáte a někdo vás přikryje.

Podaří se vám jedním tahem oloupat celý pomeranč.

Užíváte si pohled na klidnou vodní hladinu.

Olizujete zbytky krému ze šlehače.

Po delším pátrání najdete v kabelce klíče.

Staří i mladí tancují na jednom parketě.

Spolu s posledními takty vaší oblíbené písně doběhnete do cíle.

Běháte bosí po písku.

Někdo blízký vás obejme.

V dešti vám druhý ochotně půjčí deštník.

Spočítali jste to na korunu přesně.

Vzpomenete na staré přátele.

Cítíte se šťastní tam, kde teď jste.

Slyšíte něčí smích v telefonu.

Jen tak si máčíte nohy ve vodě.

O Štědrém večeru za oknem sněží.

Díváte se na známý film a najednou nevíte, jak to dopadne.

Nemůžete si vzpomenout na určité slovo... A náhle přijde.

Najdete v kapse nějaké peníze.

Cítíte vůni deště na rozpáleném chodníku.

Po dlouhém letu se na transportním pásu objeví jako první váš kufr.

Probudíte se a zjistíte, že je sobota.

Smějete se tak moc, že ani nemůžete mluvit.

Na první pokus se vám podaří sfouknout všechny svíčky na dortu.

Všechny ponožky, co vyndáte z pračky, se povede spárovat.