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Zmrzlina na břehu Lipna

Komerční sdělení   16:00

Zmrzlina na břehu Lipna. | foto: Archiv Cafe du Lac

Komerční sdělení

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V Cafe du Lac vzniká z opravdových surovin.

Léto u Lipna má svoje jistoty. Vodu, slunce, procházku po promenádě – a ideálně také zmrzlinu do ruky. V Cafe du Lac, růžové kavárně, která je součástí MOLO Lipno Residence, ale nevzniká jen jako rychlé osvěžení na cestu. Kromě zmrzliny tu hosté najdou také dortíky, kávu a čerstvé pečivo. Každá příchuť zmrzliny přitom začíná u výběru surovin a poctivé řemeslné výroby.

Zmrzlina na břehu Lipna.

Když si dáte vanilkovou, najdete v ní pravou Bourbon vanilku z Madagaskaru, čerstvou smetanu a plnotučné mléko. Čokoládová stojí na 62% čokoládě Satilia Noire od Valrhony a kakau Michel Cluizel. A u ovocných sorbetů hraje hlavní roli samotné ovoce – čerstvé nebo v podobě kvalitních pyré Ponthier a Ravifruit vyráběných ze zralých plodů.

Výsledkem mají být především čisté a výrazné chutě. Vanilka má chutnat po vanilce, čokoláda po čokoládě a v ovocném sorbetu má být poznat ovoce, ze kterého vznikl.

„Výroba zmrzliny nás jednoduše baví. Můžeme si hrát s chutěmi, hledat ty nejlepší suroviny a pořád něco ladit. A právě tohle nadšení chceme dostat i do výsledku. Největší radost máme ve chvíli, kdy se k nám někdo pro svoji oblíbenou příchuť pravidelně vrací,“ říká David Šašek.

Zmrzlina na břehu Lipna.
Zmrzlina na břehu Lipna.
Zmrzlina na břehu Lipna.

Zmrzlina, která vzniká přímo u Lipna

Za každou lžičkou je práce, která není na první pohled vidět – výběr ingrediencí, příprava jednotlivých základů, hledání správného poměru chutí i samotná výroba.

Právě jednoduchost je přitom často tou nejtěžší disciplínou. Pokud má zmrzlina stát na několika základních surovinách, o to více záleží na jejich kvalitě. Proto v Cafe du Lac saháme po ingrediencích, jejichž chuť může v hotové zmrzlině skutečně vyniknout.

Zmrzlina na břehu Lipna.

Stejný přístup platí také pro sorbety. Jejich základem je ovoce a snaha zachovat co nejvíce jeho přirozené chuti. Výsledkem je lehčí osvěžení, které k létu na břehu Lipna patří stejně jako výhled na vodu.

Jeden kopeček, nebo raději dva?

Zmrzlina je pro nás zkrátka jedna z těch věcí, které mají být především radost. Radost ji vyrábět, vymýšlet nové chutě i sledovat, která příchuť se postupně stane tou, pro kterou se hosté vracejí.

Zmrzlina na břehu Lipna.

A jestli jste naši zmrzlinu ještě neochutnali? Stačí se při příští návštěvě Lipna zastavit v Cafe du Lac. Třeba svoji oblíbenou příchuť teprve objevíte.

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Zmrzlina na břehu Lipna

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