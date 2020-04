Lidé je znali už odpradávna a od počátku věků se jim uctivě klaněli. Čtyři živly prostě vždy budily respekt a obdiv, inspirovaly, léčily, chránily, ale také trestaly a zabíjely. Jejich síla je nepopiratelná, jejich vliv v různých oblastech života rovněž. Člověk si myslí, že je ukočíroval a ovládl, ale to se trochu plete. Bohužel – připomene si to až v momentě, kdy v předpovědi počasí varují před vichřicí, co zastaví dopravu a utrhá střechy, nebo tehdy, když se Austrálie zmítá v plamenech.

Na vodu se dostane až v momentě, kdy se ohlásí ve formě záplav, katastrofický stav země je sice trvale připomínán, ale mnohými ještě vytrvaleji ignorován. Chudáci živly! Dříve se věřilo, že aby lidem dobře sloužily, je třeba je ctít. Tak prosím, uctivě se jim pokloňte!

A když jsme u toho, víte, který živel ovládá právě vás? Podle znamení zvěrokruhu to snadno zjistíte!