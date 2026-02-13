Zimní období si žádá malé radosti a ve Starbucks o ně není nouze

14:00
Do nabídky se vrací oblíbená single-origin káva Starbucks® Guatemala Casi Cielo, která dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější návraty sezóny. Společně s ní přichází také dezerty a řada vydatných, poctivě připravených sendvičů, díky nimž bude každá návštěva kavárny malým gastronomickým zážitkem.

Komerční sdělení

Zimní období si žádá malé radosti. | foto: Archiv Starbucks

Nebe v šálku Starbucks® Guatemala Casi Cielo

Zimní období si žádá malé radosti.

Starbucks® Guatemala Casi Cielo je jemná, citrusová káva oslavující údolí Antigua – ikonickou oblast slavnou pro pěstování výběrových zrn. Od roku 2004 se její návrat pravidelně řadí mezi události zimní sezóny. Název „Casi Cielo“, tedy „téměř nebe“, odkazuje na vysokohorský původ i mimořádnou kvalitu.Káva vyniká svěžími tóny citronu Meyer v kombinaci s jemnými kakaovými akcenty. Má středně vysokou kyselost a příjemnou, střední plnost. Skvěle chutná samostatně, ale také v párování s citrusovými dezerty, měkkými sýry nebo praženými ořechy.

Zimní období si žádá malé radosti.
Zimní období si žádá malé radosti.

A co k zakousnutí?

Zimní období si žádá malé radosti.

Sladké potěšení je jednoznačně dezert Jahodové srdíčko - něžný dezert, který potěší oko i chuťové buňky. Jahodové srdíčko je šťavnatá, svěže upečená bábovka v sytě červené barvě, protkaná výraznou jahodovou chutí. Hodí se jako drobný dárek, sladká radost pro přátelé nebo jen tak – pro vlastní potěšení. Ale pozor, stihnete ho jen v únoru! V nabídce najdete také Vegan Cherry & Cream Muffin, vláčný rostlinný muffin s intenzivní chutí višní, který spojuje jemné těsto se šťavnatými kousky ovoce a představuje chutnou alternativu pro ty, kteří preferují veganské nebo lehčí dezerty. Díky své přirozené sladkosti a měkké struktuře se skvěle hodí k širokému spektru kávových nápojů, od jemnějších až po výrazněji pražené.

Zimní období si žádá malé radosti.

Kromě toho Starbucks rozšiřuje i svou nabídku slaného pečiva a sendvičů z vlastní výroby:

Pastrami sendvič - Pestré spojení sýra čedar, pepřového pastrami, okurky, hrubozrnné hořčice, vegan majonézy a nadýchaného brioškového pan roll chleba. Vydatná volba pro polední pauzu nebo rychlou svačinu.

Croissant s kozím sýrem - Máslový croissant potřený fíkovým džemem, doplněný rukolou a krémovým kozím sýrem. Jednoduchá, ale výrazná kombinace chutí.

Parma & mozzarella croissant je návrat oblíbené klasiky - Máslový croissant plněný sušenou šunkou typu crudo, pestem, čerstvou rukolou a jemnou mozzarellou. Stačí jediné ochutnání a je jasné, proč se vrací každý rok.

Zimní období si žádá malé radosti.

Ať už hledáte výjimečnou kávu, sladké povzbuzení nebo chutný snack na cestu – zimní nabídka Starbucks propojuje kvalitní ingredience, chuťovou promyšlenost a kávové řemeslo. Guatemala Casi Cielo i všechny novinky jsou dostupné ve Starbucks kavárnách po celé České republice.

Zimní období si žádá malé radosti.
Zimní období si žádá malé radosti.
Zimní období si žádá malé radosti.
